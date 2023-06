Achtung auf der A8 bei Pforzheim und der A81 bei Sindelfingen. Hier ist von 23. bis 26. Juni voll gesperrt. Alle Infos lest ihr hier.

A8 und A81: Sperrungen vom 23.6. bis 26.6.

Am Wochenende wird die A8 von Freitag ab 20:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

von zwischen den Anschlussstellen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine Vollsperrung in beide Richtungen gibt es auch auf der A81 von Freitag ab 22:00 Uhr bis Montag 5:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen.

Aktuelle Verkehrsmeldungen gibt‘s rund um die Uhr hier

Sperrung auf der A8 umfahren

Überregionaler Verkehr:

Für den überregionalen Verkehr gilt: Wenn es irgendwie geht, den Bereich weiträumig umfahren, Umgeleitet wird zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf. Über die A81 und die A6.

Regionaler Verkehr:

In Fahrtrichtung Karlsruhe erfolgt die Umleitung über die U26a und U28 ab Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10. Anschließend führt die Umleitung nach Mühlacker und weiter über Ötisheim, Ölbronn-Dürrn und die B 294 bei Pforzheim-Nord wieder zurück auf die Autobahn.

In Fahrtrichtung Stuttgart erfolgt die Umleitung über die U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart.

Sperrung auf der A81 umfahren

Vorbei an der Vollsperrung kommt ihr in Richtung Singen durch Sindelfingen und über die B 464 beziehungsweise in Richtung Stuttgart über den Mercaden-Kreisel und die Leibnizstraße. Grund für die Sperrung sind Arbeiten für die neue Brücke an der Böblinger/Sindelfinger Straße, berichtet die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH.