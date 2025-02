per E-Mail teilen

Ein Unfall im Engelbergtunnel sorgt für extra Stau im Berufsverkehr. Wie der Verkehr auf der A81 wegen der Vollsperrung umgeleitet wird, hier!

Ein Lkw hat am frühen Morgen im Engelbergtunnel bei Leonberg einen Unfall verursacht und dabei laut Polizei „ sicherheitsrelevante Einrichtungen beschädigt “. Die Folge: Der Tunnel auf der A81 musste in beide Richtungen vollgesperrt werden.

Umleitung auf der A81 bei Stuttgart

In Fahrtrichtung Stuttgart rechnet die Polizei mit rund zehn Kilometern Stau. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach ausgeleitet. Die Oströhre des Tunnels in Fahrtrichtung Heilbronn/Würzburg konnte aus Fahrtrichtung München freigegeben werden.

Aus Fahrtrichtung Karlsruhe ist die Überleitung in Fahrtrichtung Würzburg noch gesperrt. Hier dauert es möglicherweise länger, weil die Spur wegen Bauarbeiten durch die Weströhre läuft.

Wie lange die Reparatur an der Weströhre dauern wird, war nicht bekannt. Man schätzt aber, bis in den Nachmittag.

