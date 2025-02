per E-Mail teilen

Auf der A81 Richtung Singen ist eine Fahrspur wieder frei. Bei Herrenberg hatte es am Morgen einen Unfall mit einem Lkw und einem Autotransporter gegeben.

Bei dem Unfall sind vier Menschen verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es waren mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Bis zum Mittag war die Strecke Richtung Singen voll gesperrt. Mittlerweile sind zwei Fahrstreifen wieder freigegeben.

Unfall auf A81: Das ist passiert

Gegen 6 Uhr am Morgen waren zwischen Herrenberg und Rottenburg auf der A81 ein Lkw und ein Autotransporter zusammengestoßen. Anschließend war ein Pkw in die Unfallstelle gefahren. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund eine halbe Million Euro.

Sperrung A81: DRK versorgt Menschen im Stau

Stundenlang standen viele Menschen auf der A81 im Stau. Sie wurden von Helfern des Roten Kreuzes mit Getränken versorgt. Wann die A81 wieder komplett freigegeben wird, lässt sich laut Polizei noch nicht absehen.