Die Ferien und der Urlaub sind vorbei – aber der lange Heimweg steht noch an. Wir haben für euch auf die Straßen geschaut, damit ihr so stress- und staufrei wie möglich ankommt!

Sommer, Sonne, Sonnenschein ... und ganz viel Entspannung! Nur blöd, wenn auf dem Heimweg die ganze Entspannung wieder flöten geht, weil man von einem Stau in den nächsten tuckert. Kein Problem! Corinne Schwager hat euch für die SWR3 Morningshow zusammengefasst, wo besonders viel los sein wird – damit ihr die Strecken umfahren oder euch zumindest drauf einstellen könnt.

Sommerferien enden in BW und Bayern ...

Bei uns in Baden-Württemberg und auch in Bayern enden die Sommerferien morgen. Da dürfte es also keine Überraschung sein, dass es auf den Strecken zur Nord- und Ostsee, auf der A5 und der A8 wie immer voll wird. Auch auf den Hauptstrecken in unseren Nachbarländern müsst ihr leider mehr Zeit einplanen.

Mit 100 km/h auf der Mittelspur – obwohl rechts alles frei ist. Ist das erlaubt?

... in Österreich aber auch!

Zumindest in sechs österreichischen Bundesländern, wie uns Michal Spleth aus dem SWR3 Verkehrszentrum erklärt. Der ADAC rechnet darum mit vollen Straßen auf der Tauern-, Brenner- oder Gotthard-Autobahn. Auch auf Fernstraßen von der italienischen, französischen und kroatischen Küste wird ziemlich viel Verkehr erwartet.

Alle wichtigen Verkehrsmeldungen gibts auch hier bei uns:

Baustellen und Staus auf dem Heimweg

Dazu kommen einige Baustellen, vor allem wenn ihr über Italien oder Österreich heimfahrt.

Der Arlbergtunnel zwischen Tirol und Vorarlberg ist gesperrt. Mit der Umleitung über den Arlberg-Pass braucht ihr mindestens 30 Minuten länger.

ist gesperrt. Mit der Umleitung über den Arlberg-Pass braucht ihr mindestens 30 Minuten länger. Auch der beliebte Reschenpass bei Italien hat seit dem 2. September mehrere Sperrphasen. Aktuell kommt man Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr hier nicht durch. Ausweichen kann man zum Beispiel über die Brennerautobahn.

hat seit dem 2. September mehrere Sperrphasen. Aktuell kommt man Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr hier nicht durch. Ausweichen kann man zum Beispiel über die Brennerautobahn. Der Mont-Blanc-Tunnel ist gerade auch gesperrt, weil er saniert wird. Er ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Frankreich und Italien.

Wir haben übrigens gecheckt, wie man wirklich schneller durch den Stau kommt – lest selbst!

Zeitvertreib für den Stau oder Umweg

Und ganz wichtig: Fahrt vorsichtig und kommt gut durch! 💕​