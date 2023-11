per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Für Lasterfahrer soll es ab 1. Dezember noch teurer werden, ihren Job zu machen. Dagegen haben sie in Mainz und Wiesbaden protestiert.

In Mainz und Wiesbaden war es am Samstagmittag eng, viele Straßen waren gesperrt. Grund war eine Lkw-Demo gegen die geplante Erhöhung der Maut. Etwa 250 Berufskraftfahrer sind laut Polizei mit ihren Lastern am Vormittag von Mainz-Hechtsheim nach Wiesbaden gefahren.

Dort gab es am Mittag eine Kundgebung, für die Teile der Innenstadt gesperrt wurden. Aber auch Zufahrtstraßen nach Wiesbaden und die Auf- und Abfahrten der Autobahnen 60 und 671 waren zeitweise betroffen. Die Abschlusskundgebung fand dann in der Wiesbadener Wilhelmsstraße statt.

Lasterfahrer protestieren gegen CO2-Maut ab Dezember

Aufgerufen zu der Demo hat der Bundesverband Logistik und Verkehr. Er kritisiert die Einführung einer CO2-Maut für Lkw ab 1. Dezember. Dann werden pro Tonne CO2, die ein Lastwagen ausstößt 200 Euro Maut fällig.