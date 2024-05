Je nachdem, wo ihr über Pfingsten hinfahrt, lohnt sich ein Tankstopp. In manchen Ländern in Europa ist der Sprit gerade nämlich viel billiger! Wir sagen euch, wo.

Die Pfingstferien stehen vor der Tür – und damit für viele von euch bestimmt auch der lang ersehnte Urlaub! Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, vor allem in den Süden oder Osten, dann gibt's gute Nachrichten: Dort ist das Benzin gerade viel günstiger als bei uns in Deutschland – auf eine Tankfüllung von 50 Liter umgerechnet könnt ihr teils mehr als 15 Euro sparen. Das zeigen die aktuellen Spritpreisdaten der EU-Kommission.

Wieviel Benzin darf man bunkern?

Wo lohnt sich an Pfingsten ein Stopp zum Tanken?

In welchen Ländern ihr am günstigsten tanken könnt, seht ihr in dieser Liste. Am meisten spart ihr aktuell in Polen!

Polen : Hier ist es laut Spritpreisdaten der EU-Kommission am günstigsten – pro Liter Benzin könnt ihr hier 32 Cent sparen! Diesel ist 11 Cent billiger.

: Hier ist es laut Spritpreisdaten der EU-Kommission am günstigsten – pro Liter Benzin könnt ihr hier 32 Cent sparen! Diesel ist 11 Cent billiger. Slowenien : Hier spart ihr fast so viel wie in Polen – 30 Cent pro Liter bei Benzin und ebenfalls 11 Cent bei Diesel.

: Hier spart ihr fast so viel wie in Polen – 30 Cent pro Liter bei Benzin und ebenfalls 11 Cent bei Diesel. Tschechien : 27 Cent weniger kostet der Liter Benzin hier, Diesel liegt bei etwa 13 Cent weniger als in Deutschland.

: 27 Cent weniger kostet der Liter Benzin hier, Diesel liegt bei etwa 13 Cent weniger als in Deutschland. Ungarn: Dort könnt ihr um 27 Cent (Benzin) beziehungsweise 9 Cent (Diesel) günstiger tanken.

Dort könnt ihr um 27 Cent (Benzin) beziehungsweise 9 Cent (Diesel) günstiger tanken. Luxemburg : Hier kostet der Liter Benzin etwa 26 Cent weniger, bei Diesel sind es 18 Cent.

: Hier kostet der Liter Benzin etwa 26 Cent weniger, bei Diesel sind es 18 Cent. Kroatien : Auch hier zahlt ihr etwa 26 Cent weniger bei Benzin beziehungsweise 7 Cent weniger pro Liter Diesel.

: Auch hier zahlt ihr etwa 26 Cent weniger bei Benzin beziehungsweise 7 Cent weniger pro Liter Diesel. Schweden : Zum Jahreswechsel wurden hier die Steuern gesenkt, darum könnt ihr jetzt billiger tanken: bei Benzin um 24 Cent, bei Diesel um 11 Cent.

: Zum Jahreswechsel wurden hier die Steuern gesenkt, darum könnt ihr jetzt billiger tanken: bei Benzin um 24 Cent, bei Diesel um 11 Cent. Slowakei : Auch hier spart ihr einiges: 22 Cent pro Liter Benzin und 13 Cent pro Liter Diesel.

: Auch hier spart ihr einiges: 22 Cent pro Liter Benzin und 13 Cent pro Liter Diesel. Österreich: Definitiv eine der günstigsten Wahlen, wenn ihr in den Süden fahrt: Hier spart ihr beim Benzin 22 Cent, bei Diesel etwa 5 Cent.

Und wo ist es in Europa teurer zu tanken als in Deutschland?

Italien: Hier lohnt es sich, vorher einen Tankstopp in Österreich einzulegen, denn Benzin kostet in Italien 3 Cent mehr, Diesel um die 11 Cent.

Hier lohnt es sich, vorher einen Tankstopp in Österreich einzulegen, denn Benzin kostet in Italien 3 Cent mehr, Diesel um die 11 Cent. Schweiz : Gleiches gilt für die Schweiz. Dafür meldet die EU-Kommission zwar keine Daten, aber basierend auf dem Touring Club Schweiz (Stand 2. Mai) kostet Benzin dort 2 bis 3 Cent mehr, Diesel rund 31 Cent.

: Gleiches gilt für die Schweiz. Dafür meldet die EU-Kommission zwar keine Daten, aber basierend auf dem Touring Club Schweiz (Stand 2. Mai) kostet Benzin dort 2 bis 3 Cent mehr, Diesel rund 31 Cent. Frankreich : Bei unseren französischen Nachbarn zahlt ihr bei Benzin etwa 5 Cent drauf, bei Diesel sind es 7 Cent.

: Bei unseren französischen Nachbarn zahlt ihr bei Benzin etwa 5 Cent drauf, bei Diesel sind es 7 Cent. Dänemark : Auch im Norden ist der Sprit teurer: 18 Cent mehr für einen Liter Benzin und 4 Cent mehr für Diesel.

: Auch im Norden ist der Sprit teurer: 18 Cent mehr für einen Liter Benzin und 4 Cent mehr für Diesel. Niederlande: Hier müsst ihr mit 19 Cent mehr bei Benzin beziehungsweise 10 Cent mehr bei Diesel rechnen.

Eine kleine Ausnahme ist übrigens Belgien: Wenn ihr Benzin tankt, könnt ihr dort 13 Cent pro Liter sparen – Diesel kostet jedoch 8 Cent mehr.

Gut zu wissen: Die Preisunterschiede basieren auf Daten der EU-Kommission mit Stand 6. Mai. Diese Daten ändern sich in der Regel viel langsamer als die Preise selbst. Beeinflusst werden sie vor allem durch schwankende Ölpreise. Der wichtigste Grund für die Unterschiede je nach Land sind die verschiedenen Steuern und Abgaben.

