per E-Mail teilen

in Pocket speichern

In Baden-Württemberg und Bayern beginnen die Herbstferien – dazu kommt ein Brückentag am Montag und eine Autobahn-Vollsperrung.

Nicht nur der Beginn der Herbstferien steht an – sondern auch ein langes Wochenende. Diese Kombination sorgt immer für viel Verkehr und Staus. Am Dienstag ist in fast ganz SWR3Land Feiertag – das nutzen viele für ein verlängertes Wochenende.

Es wird also voll auf den Straßen. Jochen Graf aus dem SWR3-Verkehrszentrum hat zusammengefasst, wo es besonders eng wird: „ Die meisten Staus gibt es natürlich wieder rund um die Ballungsräume und an Autobahnen in die Feriengebiete. “

Herbstferien: Hier werden die Autobahnen voll

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A5: Aktuelle Verkehrsmeldungen und Staus

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A8: Aktuelle Verkehrsmeldungen und Staus

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A61: Aktuelle Verkehrsmeldungen und Staus

A96 Memmingen – Bodensee

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Richtig lange Staus dürften laut Stauprognose des ADAC jedoch die Ausnahme bleiben. Trotzdem: Vor allem die Strecken in die Berge seien gefährdet, darunter Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route.

Möglicherweise werde es zu kurzen Wartezeiten an den Grenzen kommen, unter anderem in Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim).

A81 über das Wochenende voll gesperrt

Ein „Problemfall“ am Wochenende wird die A81. Ab Freitagabend um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die Strecke Richtung Norden zwischen Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Ost voll gesperrt. Durch die Umleitung wird es in der Böblinger Innenstadt richtig voll.

Nächstes Jahr gibt es für die Anwohner einen Lärmschutzdeckel. Der wird fast einen Kilometer lang und ist Teil der A81-Erweiterung. Damit der Deckel gebaut werden kann, muss die alte Fahrbahn verlegt werden.

Die Ersatzfahrbahn wurde jetzt gebaut und an diesem Wochenende kommt der Asphalt drauf. Dann werden die Fahrbahnmarkierungen draufgezeichnet – deswegen wird die A81 zwischen Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Ost gesperrt.