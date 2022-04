Staufreie Strecken an Ostern sind normalerweise so gut versteckt wie die bunten Eier. Diesmal könnte es aber entspannter zu gehen. Wann und wo es Probleme gibt, findet ihr hier.

Oster-Staus: ADAC gibt leichte Entwarnung

Nach zwei Jahren Beschränkungen steigt die Reiselust über Ostern. Trotz der hohen Spritpreise wird im Vergleich zu den Vorjahren diesmal wieder etwas mehr auf den Straßen los sein. Mit einem totalen Stauchaos rechnet der Automobilclub ADAC allerdings nicht, ein paar Tipps für den stressfreien Urlaub gibt es allerdings schon zu beachten.

Osterferienstau in beide Richtungen picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Matthias Balk

Staus vermeiden: Diese Zeiten können helfen

Viele Kurzurlauber nutzen die Zeit von Gründonnerstag bis Ostermontag für ihre Reise. Entsprechend viel dürfte deshalb zu diesen Zeiten los sein. Am Gründonnerstag treffen außerdem Urlauber noch auf Pendler, so dass besonders an Baustellen und in Ballungsgebieten viel los sein wird. Der Gründonnerstag zählt sogar seit langem zu einem der größten Stau-Tage im Jahr. Der ADAC empfiehlt zusätzlich nicht am Freitag oder Samstag in den Urlaub zu starten. Die meisten Staus werden am Freitag zwischen 13 und 19 Uhr so wie am Samstag von 8 bis 12 Uhr erwartet. Am wenigsten Staus wird es am Ostersonntag geben.

Der Osterhase ist zu Fuß schneller picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa/dpaweb | Michael Hanschke

Ziele für Ostern und Staus

Von möglichen Staus sind alle Richtungen betroffen, da viele sowohl in die noch möglichen Wintersportgebiete als auch ans Meer und ins benachbarte Ausland fahren. Auch in Österreich und großen Teilen der Schweiz beginnen die Ferien, weshalb mit Staus auf der Brenner-, Tauern und Gotthard-Route zu rechnen ist. Neben Großräumen Köln, Frankfurt, München und Stuttgart werden in SWR3Land die üblichen Hauptstrecken stark belastet sein:

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A81 Stuttgart – Singen

Stau oder frei? Check deine Strecke

Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen

Im Frühjahr startet auch die Baustellensaison, laut ADAC sind es aktuell in Deutschland über 900. In SWR3 Land sorgt auch ohne Ferienverkehr zum Beispiel die Baustelle auf der A6 am Kreuz Weinsberg und der A8 bei Pforzheim täglich für lange Staus. Die durch die Hochwasserkatastrophe lange gesperrte Strecke auf der A1 zwischen Dreieck Erfttal und Hürth ist zwar früher als geplant wieder frei, aber es gibt Sperrungen Auf der A45 bei Lüdenscheid, A66 bei Wiesbaden und A8 bei Merzig Wellingen.

Viele Baustellen sorgen auch ohne Osterferien für Staus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Rupert Oberhäuser | Rupert Oberhäuser

Bahnchaos in den Osterferien?

Die deutsche Bahn setzt rund um Ostern 50 zusätzliche Züge auf stark nachgefragten Verbindungen wie zum Beispiel zwischen Berlin und München ein. An den besonders stark besuchten Hauptbahnhöfen wie zum Beispiel in Frankfurt und Köln sollen zusätzliche Mitarbeiter helfen. Generell wird empfohlen besonders an den reisestarken Tagen zum Ferien Start wie auch am Gründonnerstag und Ostermontag Sitzplätze zu reservieren.