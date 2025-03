per E-Mail teilen

Am Mittwochmittag kam es auf der A6 bei Dielheim zu zwei Unfällen mit mehreren Verletzten. Die Strecke Richtung Mannheim war lange vollgesperrt.

Erst am späten Abend waren die Aufräumarbeiten am Unfallort abgeschlossen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Mannheim wurde aufgehoben.

Unfall auf A6: Was ist passiert?

Ein Lkw mit Anhänger war laut Polizei gegen 12:45 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache habe er von der rechten der drei Fahrbahnen auf die ganz linke gezogen und dabei einen weißen Pkw erfasst. Der Laster kollidierte demnach mit der Betontrennung zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen und quetschte dadurch das Auto ein.

Bei dem Unfall sollen drei Personen verletzt worden sein: eine leicht, eine schwer und eine lebensbedrohlich. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

Stundenlange Vollsperrung der A6 Richtung Mannheim

Die A6 Heilbronn Richtung Mannheim war wegen des Unfalls zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg vollgesperrt. Vor der Ausleitung bei Sinsheim hatte sich zeitweise ein zehn Kilometer langer Stau gebildet. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet.

SWR3 Hörer Michael aus Zell an der Mosel stand stundenlang im Stau:

Nachrichten 12.3.2025 SWR3 MOVE: Hörer Michael stand im Stau Dauer 0:48 min Am Mittwochmittag kam es auf der A6 bei Dielheim zu zwei Unfällen mit mehreren Verletzten. Die Strecke Richtung Mannheim war vollgesperrt. Michael aus Zell an der Mosel stand stundenlang auf der A6 im Stau.

A6 bei Dielheim: Lkw-Unfall auf der Gegenfahrbahn

Auf der Gegenfahrbahn kam es zu einem Folgeunfall. Laut Polizei hat ein Lkw, der Richtung Sinsheim unterwegs war, wegen des Unfalls stark abgebremst. Dabei verlor er den Angaben nach eine große Menge geladenen Schotters. Zwar kollidierte der Laster nicht mit anderen Fahrzeugen – durch den Schotter sowie Trümmerteile des anderen Unfalls wurden aber insgesamt fünf Autos beschädigt.

Die Reinigungsarbeiten dauerten wegen der großflächig verteilten Ladung einige Zeit. Der Verkehr konnte über den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigelenkt werden. Gegen 15:30 Uhr meldete die Polizei, dass die Fahrbahn Richtung Heilbronn komplett geräumt sei.

