In Wertheim, ist die Georg-Feuerstein-Straße in Höhe Neue Vockenroter Steige in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt — seit 05.10.2023, 15:35 Uhr in der Karte anzeigen

Scheidt, Kaiserstraße zwischen Friedhofsweg und Catharina-Loth-Straße in beiden Richtungen Baustelle, bis 01. November 06:00 Uhr — seit 18.09.2023, 04:53 Uhr in der Karte anzeigen

In Ellwangen ist die Südtangente zwischen Alte Steige und Dalkinger Straße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. — seit 12.04.2023, 20:47 Uhr in der Karte anzeigen

In Wernau (Neckar), ist die Albstraße zwischen Ortseingang und Adlerstraße für Schwerverkehr über 7,5 t in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 15. November — seit 27.06.2023, 19:44 Uhr in der Karte anzeigen

In Ditzingen-Hirschlanden ist die Heimerdinger Straße ist zwischen Vogelsangstraße und Kreisverkehr wegen einer Fahrbahnausbesserung in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 31. Oktober — seit 29.09.2023, 11:52 Uhr in der Karte anzeigen

B27 in Blumberg Baustelle, es ist nur eine Spur frei, Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Bis 30. November ca. 16:00 Uhr — seit 26.09.2023, 05:14 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart-West ist die Schloßstraße, Richtung Westbahnhof zwischen Berliner Platz und Silberburgstraße wegen einer Baustelle gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 20. Oktober — seit 25.09.2023, 15:22 Uhr in der Karte anzeigen

In Haltingen/Weil am Rhein ist auf der Kanderstraße in Höhe Freiburger Straße die Kanderstraßenbrücke in beiden Richtungen gesperrt. Bis 31. Dezember — seit 16.04.2023, 21:40 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Esslingen ist in Wernau die Straße zwischen Adlerstraße und Albstraße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 15. November — seit 27.06.2023, 09:51 Uhr in der Karte anzeigen

Stuttgart-Möhringen in Höhe B27 Stuttgart-Möhringen-Ost Ausfahrt SI-Centrum sind die Ampeln außer Betrieb. — seit 26.09.2023, 18:14 Uhr in der Karte anzeigen

Frankenholz, Höcherbergstraße zwischen Buchwaldstraße und Am Hirtenberg in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 30. November — seit 13.04.2023, 08:57 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Pragstraße zwischen Haldenstraße und B10 für Fahrzeuge mit einer Länge über 10 m gesperrt, eine Umleitung für LKW eingerichtet. Bis 24. September — seit 19.09.2023, 08:08 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Pragstraße, Bad Cannstatt Richtung Löwentor zwischen Löwentorbogen und B10 wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung Bis 6. Oktober — seit 19.09.2023, 08:37 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Böblingen ist die K1067, Deckenpfronner Straße zwischen Gärtringen und Deckenpfronn wegen Fahrbahnerneuerung und Tiefbauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 22. Dezember — seit 24.04.2023, 04:49 Uhr in der Karte anzeigen

In Mitlosheim ist die Mitlosheimer Straße zwischen Hüttcheshügel und Schwarzwälderweg wegen einer Baustelle halbseitig gesperrt. Bis 31. Oktober. — seit 28.08.2023, 06:55 Uhr in der Karte anzeigen

In Nürtingen ist die Alleenstraße zwischen Kreisverkehr und Mönchstraße in beiden Richtungen gesperrt. Mönchstraße und Steinachstraße sind über die Alleenstraße erreichbar. — seit 16.08.2023, 05:06 Uhr in der Karte anzeigen

In Freiburg ist die Eschholzstraße zwischen Staudingerstraße und Carl-Kistner-Straße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 15. Dezember ca. 18:00 Uhr — seit 04.10.2023, 12:08 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart auf der B14 Neckartor Richtung Wagenburgtunnel/Arnulf-Klett-Platz in Höhe Gebhard-Müller-Platz (Kreuzungsbereich) Baustelle, Abbiegen nach links ist nicht möglich. Von B14 Neckartor kommend kann nur noch nach rechts in Richtung Arnulf-Klett-Platz/ Hauptbahnhof abgebogen werden. In Richtung Wagenburgtunnel/Stuttgart-Ost ist die Fahrbahn gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 31. Januar 2024 — seit 07.08.2023, 18:01 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart-Hedelfingen, ist die Straße Am Westkai zwischen Otto-Hirsch-Brücken und Otto-Konz-Brücken wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 01. Dezember — seit 14.04.2023, 15:54 Uhr in der Karte anzeigen