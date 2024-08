per E-Mail teilen

Während auf der A6 eine wichtige Brücke erneuert wird, kehrt auf der Rheintalbahn langsam wieder Normalität ein. Hier ein Überblick, was auf euch zukommt.

Wer am Wochenende auf den Straßen und Schienen in SWR3Land unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen einstellen.

A6 bei Schwetzingen/Hockenheim: Vollsperrung am Wochenende

Auf der A6 wird es an diesem Wochenende eng. Die Brücke der B39 an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim wird neu gebaut. Und das bedeutet: Vollsperrung! Von Freitag (30. August) um 20 Uhr bis Montag (2. September) um 5 Uhr geht auf diesem Abschnitt in beide Richtungen nichts mehr.

So umfahrt ihr die A6-Sperrung bei Schwetzingen/Hockenheim

Die gute Nachricht: Das Wochenende wird verkehrsruhig, sodass sich die Auswirkungen hoffentlich in Grenzen halten. Für den Fernverkehr wurden außerdem diese großräumige Umleitungen eingerichtet:

Wer von Heilbronn oder Karlsruhe nach Mannheim, Frankenthal oder Saarbrücken unterwegs ist, wird am Kreuz Walldorf auf die A5 umgeleitet.

nach unterwegs ist, wird am auf die A5 umgeleitet. Richtung Heilbronn, Karlsruhe oder Stuttgart geht es für Autofahrer über das Kreuz Mannheim auf die A656 und dann weiter auf die A5 Richtung Basel/Karlsruhe.

Über die Einzelheiten könnt ihr euch bei SWR Aktuell informieren:

Wichtig: Die Autobahn GmbH ruft Autofahrer dazu auf, sich an die Umleitungen zu halten. So können Lärmbelästigungen von Anwohnern und Staus auf anderen Wegen vermieden werden.

Auch für alle anderen Strecken informiert euch das SWR3 Verkehrszentrum über Staus und Behinderungen:

Rheintalbahn: Zugverkehr läuft wieder – aber nicht für alle

Good News für Bahnreisende: Auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Baden-Baden fahren ab Freitagabend wieder die Züge im Fernverkehr. Für den Regionalverkehr sieht es allerdings weniger rosig aus, hier kommt es noch weiter zu Einschränkungen.

Betroffen sind vor allem die Stadtbahnlinien der S7 und S8. Bei den Zügen von DB Regio trifft es die Linien RE2 und RE7.

Die genauen Infos zu den Verbindungen auf den Strecken der Rheintalbahn findet ihr bei den Kollegen von SWR Aktuell: