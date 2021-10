Jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit – oder doch besser mit Fahrrad, Bus oder Bahn? Mit unserem Pendler-Rechner kannst du dir einen Überblick über die Kosten und die Klimabelastung der Autofahrt verschaffen und dann noch besser entscheiden, wie reizvoll Alternativen für dich sein können.

Nicht jeder hat die Wahl: Auf dem Land sind die Anbindungen öffentlicher Verkehrsmittel oft nicht ausreichend, um ohne Auto zumutbar vom Wohnort zur Arbeit zu kommen. Der Ausbau der Netze wird auch in der Politik immer wieder diskutiert, gerade auch wenn es darum geht, Deutschland klimafreundlicher zu entwickeln. Manche fahren auch einfach gern Auto und sehen erst einmal die Industrie in der Pflicht, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das ist eine wichtige Debatte, die wir sicher noch lange führen und hier nicht auflösen können.

So viel kostet das tägliche Pendeln mit dem Auto zur Arbeit

Aber: Viele Menschen wollen sich gern informieren, wie sie selbst ein bisschen klima- und umweltfreundlicher unterwegs sein können. Und nicht zuletzt ist Autofahren ja auch ganz schön teuer.

Was genau deine Pendlerstrecke an Kosten und CO2-Ausstoß bedeutet, kannst du in unserem Rechner testen:

Dein Pendler-Rechner einfache Strecke zum Arbeitsplatz (km): Arbeitstage / Jahr (an denen du zur Arbeit fährst): Durchschnittsverbrauch des Fahrzeugs (Liter pro 100 km): Kraftstoff: ----- Benzin Diesel Durchschnittlicher Preis / Liter Kraftstoff: Ausrechnen

Wie viel Geld es kostet, jeden Tag zur Arbeit zu fahren und ob es im eigenen Wohnort überhaupt günstigere Alternativen wie öffentliche Verkehrsmittel gibt, kann jeder schnell selbst einschätzen. Aber wie viel CO2-Ausstoß wurde bei dir berechnet? Und was bedeutet die Zahl genau?

So viele Bäume braucht es, um das CO2 zu kompensieren

Hier ein Vergleich: Wälder sind natürliche Luftfilter. Das Süddeutsche Klimabüro des Karlsruher Institutes of Technologie (KIT) in Karlsruhe beschäftigt sich damit, wie viele Bäume es benötigt, um den CO2-Ausstoß zu regulieren. Das macht die Verhältnisse deutlich:

Ein Flug von Stuttgart nach Madrid verursacht etwa 410 Kilogramm CO2-Ausstoß . Um das auszugleichen, braucht es etwa 34 Bäume , die ein Jahr lang die Luft filtern.

verursacht etwa . Um das auszugleichen, braucht es etwa , die ein Jahr lang die Luft filtern. Ein Flug von Stuttgart nach Sydney schlägt mit rund 5.440 Kilogramm CO2-Ausstoß zu. 435 Bäume müssen ein Jahr filtern, um das in Ordnung zu bringen.

Bäume sind natürliche Luftfilter. Grenzenlos CO2 abbauen kann aber der beste Wald nicht. Adobe Stock/ Marian

Die Stiftung Unternehmen Wald weist darauf hin, dass verschiedene Baumarten unterschiedlich viel CO2 filtern. Je schwerer das Holz, desto mehr CO2 wird gespeichert. Beispiele heimischer Baumarten: Die Hainbuche speichert mehr als die Buche, die mehr als die Eiche und die wiederum mehr als Birke, Ahorn, Lärche, Kiefer, Douglasie, Fichte, Tanne oder Schwarzpappel. Die Angaben sind also immer Durchschnittswerte.

Die Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hat in einem Merkblatt dazu zusammengefasst, welches Speicherungsvermögen verschiedene heimische Baumarten haben. Das kannst du dir hier genauer anschauen.

Ist die Bahn eine Alternative für Pendler?

Möglicherweise gibt es bei dir Alternativen zum Pendeln mit dem Auto: Fahrrad, E-Bike, Bus, Bahn oder zumindest Fahrgemeinschaften?

