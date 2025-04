Wer über Ostern mit der Deutschen Bahn verreisen will, muss mehr Zeit und Umwege einplanen. Grund sind Bauarbeiten – auch bei uns im Südwesten. Bettina Wettstein aus der SWR Verkehrsredaktion:

Ab Karfreitag wird die viel befahrene Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel auf mehreren Abschnitten saniert. An insgesamt 10 Tagen werden unter anderem Gleise und Weichen erneuert. Dadurch soll die Rheintalstrecke leistungsfähiger werden und der Bahnverkehr zuverlässiger. Im Klartext bedeutet das aber erstmal: Fahrplanänderungen, Umleitungen, Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen. Die von Norden kommenden Fernzüge enden spätestens in Baden-Baden, teilweise aber auch schon in Karlsruhe. Ab Freiburg fahren dann wieder Fernzüge Richtung Schweiz – allerdings wesentlich weniger als üblich. Auch der Regionalverkehr zwischen Karlsruhe und Baden-Baden und im Raum Freiburg wird merklich ausgedünnt. Und rund um Offenburg gibt es ja schon seit Ende März einen Schienen-Ersatzverkehr. Außerdem wird die Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart von Gründonnerstag an gesperrt – wegen einer Tunnelsanierung für ganze 7 Wochen. Und Züge von Pforzheim nach Karlsruhe werden wegen Baumaßnahmen über Bruchsal umgeleitet. Bettina Wettstein, SWR Verkehrsredaktion