Diese SWR3-Hörer wollen für die perfekte Weihnachtsstimmung sorgen und geben bei Lichterketten, Krippen und Co. alles! Hier geht es zu den krassesten Weihnachtsdekos in SWR3-Land!

Letztes Jahr war mehr Lametta – von wegen! Bei diesen SWR3-Hörern geht noch mehr! Jedes Jahr kommen bei diesen SWR3-Hörern mehr Weihnachtsartikel dazu.

Weihnachtshaus mit knapp 47.000 LED-Lichtern in der Pfalz

Christian Schäfer aus Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis hat dieses Jahr noch eins drauf gelegt. „Ich hatte mir erst überlegt wegen Corona gar nichts zu machen“, so der Elektriker. „Dann dachte ich, ach komm, gerade jetzt tut Weihnachtsstimmung gut.“ Und deshalb hat er in diesem Jahr noch mehr Lichter aufgehängt. Insgesamt sind noch einmal 5.000 LED-Lichter dazu gekommen. Jetzt sind rund um das Haus seiner Eltern knapp 47.000 LED-Lichter angebracht. Christian Schäfer brauchte drei Wochen lang um die ganze Weihnachtdeko anzubringen. Doch dem Elektriker macht das nichts aus. „Mir gefällt der Anblick einfach und dann nimmt man die Arbeit gerne in Kauf." Die Stromkosten halten sich wegen der Energie sparenden Lampen übrigens in Grenzen: 250 Euro etwa bezahlt er für fünf Wochen Lichtertraum.

Weihnachtshaus in Mannheim mit 7.000 Lichtern

„Wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung“, das hat sich Kirsten Holst aus Mannheim gedacht und fing schon im Oktober an, ihr Haus und Garten in ein Weihnachtswunderland zu schmücken. Damit macht sie sich nicht nur selbst eine Freude, sondern auch den Kindern, die die Tagesmutter täglich betreut. Jeden Sonntag verändert sich etwas in ihrer Weihnachtswelt. Dann werden neue Figuren aufgestellt. Insgesamt leuchten bei Kirsten Holst vierzehn echte und unechte Weihnachtsbäume und insgesamt 7.000 Lichter! Ihre Leidenschaft für Weihnachten hat sie vor vier Jahren entdeckt. „Ich war in den USA im Urlaub und habe gesehen, wie schön die Häuser dort geschmückt sind“, so die Tagesmutter aus Mannheim. „Und ich mag Weihnachten einfach sehr, es macht mir einfach Spaß zu dekorieren.“ In diesem Jahr hat Kirsten Holst auch noch einen extra Briefkasten aufgestellt: „Hier können die Kinder dann ihre Briefe an den Weihnachtsmann einwerfen. Der beantwortet auch jeden!“, verspricht die Mannheimerin.

Riesige Krippe mit Jesus-Figur mitten im Wohnzimmer

Ehepaar Schmitz aus Kordel im Kreis Trier-Saarburg steht zwar nicht auf Lichterketten, dafür aber auf die Weihnachtsgeschichte! Deshalb räumt das Paar seit mehr als 30 Jahren ihr Wohnzimmer und breitet immer zur Adventszeit auf 18 Quadratmetern eine riesige Krippe mit der Weihnachtsgeschichte aus. Der Aufbau dauert insgesamt 60 Stunden! Denn jedes einzelne Element kleben Irmgard und Richard Schmitz von Hand auf die Holzflächen. Besonders stolz sind die beiden auf die Krippe. Zwei Jahre lang haben sie an ihr gebaut. „Die Weihnachtskrippe ist einfach unser Hobby“, erklärt Richard Schmitz. Und in der Krippe dürfen die Figuren, die zur Weihnachtsgeschichte rund um die heilige Nacht dazugehören natürlich auch nicht fehlen: Jesus, Maria, Josef und die heiligen drei Könige.

Und nach Weihnachten ist vor Weihnachten: Dann überlegen die beiden, was bei der Krippe im nächsten Jahr dazu kommen soll.

In diesem Jahr gibt es auch einige Hausschmücker in SWR3-Land, die wegen der Corona-Pandemie auf die vielen Lichterketten und Co. verzichten. Sie befürchten, dass sich sonst wieder zu viele Besucher ihr Weihnachtshaus anschauen. Für alle, die jetzt also neugierig auf die Weihnachtshäuser geworden sind, die wir vorgestellt haben, bitte nur auf Abstand bestaunen!