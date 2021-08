Pünktlich zur heißen Zeit steht auch der offizielle Sommerhit 2018 fest: Bella Ciao von El Profesor (Hugel Remix) beerbt den Überflieger Despacito und überzeugt die Musikfans. Aber wie wird man eigentlich Sommerhit des Jahres? SWR3-Musikmann Matthias Kugler verrät es euch.

Diese Faktoren sind entscheidend!

Der Charterfolg spielt natürlich eine große Rolle. Bella Ciao in der Version von von El Profesor (im Hugel Remix) steht derzeit auf Platz 2 der deutschen Single-Charts und die Tendenz geht sogar Richtung Platz 1. Aber es gibt eben auch noch andere wichtige Kriterien: er braucht eine eingängige Melodie, er sollte Sommer- bzw. Urlaubsstimmung verbreiten, in den Clubs rauf und runter gespielt werden und möglichst von einem Künstler stammen, der hierzulande noch relativ unbekannt ist. All diese Kriterien erfüllt Bella Ciao ähnlich wie die anderen Sommer-Hits vergangener Jahre zum Beispiel Despacito, Don't Be So Shy von Imany oder Jungle Drum von Emiliana Torrini.

Schon über 22 Millionen Klicks auf YouTube

Was bei Bella Ciao noch positiv dazu kommt ist, dass es aktuell viele weitere Cover-Versionen davon gibt, unter anderem von unserem New-Pop-Act Mike Singer oder Frankreichs Superstar Maître Gims und dass es schon 22 Millionen Klicks auf YouTube und 25 Millionen Streams alleine in Deutschland hat. Ich finde, dass ist ein verdienter Sommer-Hit und die GfK liegt damit absolut richtig!

Um was geht es in dem Song?

Bella Ciao ist ein altes italienisches Volkslied, das vor über 100 Jahren entstanden ist und sich dann im Zweiten Weltkrieg zur Hymne der italienischen Partisanen entwickelt hat, die als Widerstandsbewegung gegen den Faschismus gekämpft haben. Der Text lobt den Freiheitskampf der Partisanen und gedenkt ihrer Toten, die als Helden verehrt werden.

Bei uns ist es jetzt durch die Verwendung in der hervorragenden Netflix-Serie Haus des Geldes wieder populär geworden, vor allem dann im Remix des französischen DJs Hugel.