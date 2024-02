Die US-Serie Wayward Pines lässt SWR3-Redakteurin Katha Jansen einfach nicht mehr los. Hätte sie nicht irgendwann mal schlafen müssen, hätte sie die Serie in einem durchgeschaut.

Schon die erste Folge zieht dich so tief in die Story rein, dass du wissen musst, was als nächstes passiert. Ein FBI Agent landet auf der Suche nach zwei vermissten Kollegen im kleinen Städtchen Wayward Pines und stellt schnell fest, dass er von dort auch nicht mehr wegkommt. Die Stadt ist komplett umgeben von einem zig Meter hohen Betonwall, gesichert mit Starkstrom. Denn draußen vor den Mauern der Stadt lauert eine gigantische Gefahr. Also fügen sich die Menschen in ihr idyllisches Gefängnis mit schicken Veranden, ordentlichen Vorgärten und ganz schön krassen Regeln.

Fazit

Wer mit etwas Science Fiction leben kann und Gruselatmosphäre mag, wird diese Serie lieben. Wayward Pines ist eine spannende Gesellschaftsstudie, die einmal mehr zeigt, wie zu viel Kontrolle komplett nach hinten los gehen kann.