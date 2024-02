„Furchen ziehen ist Präzisionsarbeit“, meint Ulrich Münkle. Der 35-Jährige aus Göttingen im Alb-Donau-Kreis nimmt in Kenia an der Weltmeisterschaft im Pflügen teil. 40 Nationen pflügen dort zwei Tage lang um die Wette.

„Es kommt auf jeden Millimeter an!“ Man sieht bei Ulrich Münkle den Ehrgeiz und den Stolz in seinen Augen blitzen, denn beim Wettkampf-Pflügen geht es um Genauigkeit. Die Punktrichter vergeben insgesamt 140 Punkte, es gibt 14 Wettkampf-Kriterien.

Seine Wettkampf-Geräte sind Traktor und Pflug, sein Wettkampf-Terrain ein 20 mal 100 Meter großer Acker. Ulrich Münkle ist seit etwa zehn Jahren professioneller Leistungspflüger. Durch Zufall kam er zu diesem etwas anderen Hobby, mit 35 ist er bei der WM in Kenia jetzt einer der Jüngsten: „Die Teilnehmer sind 60 Jahre oder älter, die meisten haben schon 15 Weltmeisterschaften hinter sich und viel mehr Erfahrung, als ich.“

Wettkampfregeln Feld zum Pflügen: 20 x 100 Meter

Zeitlimit: drei Stunden

In 14 Wettkampf-Kriterien werden 0-10 Punkte von einer Jury vergeben, maximal gibt´s 140 Punkte.

Wer das Zeitlimit überzieht, kassiert Strafpunkte.

Ziel ist es, die komplette Parzelle so präzise wie möglich zu pflügen. Ist es gerade und eben gepflügt? Sind alle Stoppeln und das Unkraut untergepflügt? Sind die Furchen und der Anschluss gleichmäßig? Alle Regeln vom Leistungspflügen hier zum Nachlesen.

Trainieren kann ich nur, wenn es was zum Pflügen gibt

Trotzdem trainiert Ulrich Münkle intensiv und hart: immer zwischen Ende Juni und Ende September, wenn es eben was zum Pflügen gibt, sitzt er jeden Abend nach der Arbeit und auch am Wochenende auf dem Traktor. Oft mit seinem knapp 2-jährigen Sohn, der auch schon großer Traktor-Fan ist.

Nationaltrainer wie beim Fußball hat Ulrich Münkle keinen. Wer aber denkt, das Leistungspflügen hätte nur was von „gemütlich-übern-Acker-fahren“, der täuscht sich: Jede Furche muss sitzen. Und unter der Konkurrenten wird hart gefightet. „Die deutschen Teilnehmer sind da noch recht harmlos, aber die Engländer haben es in sich: Die schrauben nach dem Wettkampf am Feldende sofort ihre Pflugschar weg, damit niemand sieht, wie sie die geschliffen haben. Das könnte sie ja wichtige Punkte kosten.“

In Göttingen, Münkles Heimatdorf, ist Leistungspflügen kein außergewöhnliches Hobby, vergleichbar mit der Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch dort ist er als Gruppenführer aktiv und mit einigen seiner alten Schulfreunde spielt er außerdem noch in einer Coverrock-Band: „Von AC/DC bis Warlock, alles was uns Spaß macht.“

Pflügen hat was Meditatives

Ulrich Münkles Hauptjob: Maschinenbauer. Das Pflügen ist für ihn eine Art Ausgleich, hat fast etwas Meditatives: „Das hat so was Beruhigendes. Wenn ich abends auf dem Sofa sitze, denke ich die ganze Zeit über die Arbeit nach. Wenn ich auf dem Traktor sitze, dann muss ich mich nur aufs Pflügen konzentrieren und bin ich mit meinen Gedanken aus dem restlichen Alltag raus! Außerdem ist das erfüllend: Ich arbeite an etwas, bei dem ich im nächsten Jahr was wachsen sehe. Toll.“

Schon eine Woche vor der Weltmeisterschaft ist Ulrich Münkle nach Kenia geflogen, vorher war er noch nie in Afrika. Sein 40 Jahre alter Pflug ist schon länger dort, wurde vor Wochen im Container verschifft. Ob der auch heil ankommt, war eine seiner größten Sorgen.

„Wir hatten vor Jahren mal einen sehr steinigen Acker als Wettkampf-Feld. Dann sitzt man auf dem Traktor und hört, wie die Steine hinten am Pflug entlang kratzen. Das tut einem schon ein bisschen weh.“

Ganz am Ende unseres Interviews sagt Ulrich Münkle, er sei pedantisch. Aufgeräumt und ausgeglichen, so habe ich ihn wahr genommen. Und das kommt bestimmt nur vom Pflügen.

