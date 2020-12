Seine coolen Trachtenmädchen sind schon weit über den Schwarzwald hinaus bekannt. Fotograf Sebastian Wehrle liebt seine Heimat genauso wie die Ferne und setzt beides gekonnt in Szene. Hier ein kleiner Einblick.

Sebastian Wehrle am Tempel in Angkor Wat

Sebastian Wehrle ist in einem kleinen Ort im Schwarzwald nahe Freiburg aufgewachsen. Nach einer größeren Reise mit dem Fahrrad von Los Angeles nach Peru und einer kleineren Runde in Asien hängte er seine berufliche Laufbahn als Kachelofenbaumeister an den Nagel und widmet sich seitdem ausschließlich der Fotografie. Er liebt seine Heimat, Reisen, Menschen, Tiere und tolle Landschaften – genau das, was unsere Erde so schön macht.