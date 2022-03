Saftig rot liegen sie im Regal: Erdbeeren. Momentan kommt der Großteil davon allerdings aus Spanien. Heimische Beeren sind noch nicht reif, vor allem keine aus Freilandanbau. Lohnt sich der Kauf spanischer Beeren geschmacklich? Und wie sieht's aus in Sachen Umwelt?

Theoretisch gibt es Erdbeeren das ganze Jahr über zu kaufen. Frei nach dem Motto: Irgendwo ist immer Saison. Aber auch jetzt sind die Regale in den Supermärkten schon wieder gefüllt. Dabei startet die Erdbeer Saison erst Anfang Mai – frühestens. Und auch nur, wenn die beiden Vormonate sehr mild waren. Ab Juni soll es bei uns dann so richtig losgehen. Alles, was vorher angeboten wird, stammt zum größten Teil aus dem Ausland oder aus beheizten Gewächshäusern.

Erdbeeren aus Spanien: Vor allem der Wasserverbrauch ist ein Problem

Vergleicht man saisonale und regionale Erdbeeren aus Deutschland mit den Beeren aus Spanien, dann verursachen die spanischen im Schnitt ein Drittel mehr klimaschädliches CO2. Das bedeutet: Wenn bei uns Saison ist, ist der Griff zu den deutschen Beeren besser fürs Klima.

Wer sich Zeit nimmt, spart beim Einkauf

Aus Umweltsicht gibt es aber noch einen weiteren, sehr wichtigen Punkt: der Wasserfußabdruck. Man geht davon aus, dass für ein Kilogramm Erdbeeren bis zu 300 Liter Wasser benötigt werden. Das ist bei uns in Deutschland nicht so problematisch wie im Süden Europas. In Andalusien, wo fast alle spanischen Erdbeeren angebaut werden, herrscht Wasserknappheit. Die Region wird oft als „der Gemüsegarten Europas“ bezeichnet, da in Andalusien sehr viel Obst und Gemüse für den gesamten europäischen Markt produziert wird. Das verbraucht enorm viel Wasser. Nach Schätzungen der Umweltschutzorganisation WWF wird außerdem etwa die Hälfte der Erdbeerplantagen mit illegalen Brunnen bewässert. Das führt zu einem immer geringeren Grundwasserspiegel.

Erdbeeren aus näherer Umgebung sind nicht immer besser fürs Klima

Wer allerdings außerhalb der hiesigen Saison schon deutsche oder holländische Erdbeeren im Supermarkt entdeckt, liegt aus Klimasicht nicht unbedingt besser. Denn wenn die Beeren aus einem Gewächshaus kommen, verschlechtert sich die Klimabilanz. Wird das Gewächshaus beheizt, kann sich der ökologische Fußabdruck im Vergleich zur Freilanderdbeere verzehnfachen! Hier gilt: Alles ist besser als Erdbeeren aus beheizten Gewächshäusern.

Folientunnel schlecht fürs Klima Ein Anbau unter sogenannten Folientunneln, also langen Rundbögen, die mit Folie überzogen sind, verschlechtert die Ökobilanz zusätzlich. Durch sie werden die Erdbeeren schneller reif und sind besser vor äußeren Einflüssen geschützt. Allerdings müssen die Folientunnel erst hergestellt und angebracht werden – und am Ende bleibt oft viel Müll übrig.

In der Saison schmecken deutsche Erdbeeren oft besser

Haben Erdbeeren bei uns Saison, lohnt sich der Kauf – nicht nur aus Umweltgründen. Denn spanische Erdbeeren werden oft nicht komplett reif geerntet, da sie mindestens drei Tage, oft sogar eine Woche brauchen, bis sie bei uns im Supermarktregal landen. Das kann sich auf den Geschmack und die Inhaltsstoffe auswirken. Regionale Beeren werden dagegen in der Regel reif geerntet und haben daher auch einen hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralien.