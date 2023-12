per E-Mail teilen

Adam ist 17 und hat Leukämie. Er benötigt dringend eine lebensrettende Bluttransfusion. Seine Eltern verbieten diese – wegen ihrer Religion. Eine Richterin muss jetzt entscheiden, ob Adam gegen den Willen seiner Eltern behandelt wird. Darum geht es im Film „Kindeswohl“. Aber wie ist es rechtlich?

Dürfen Eltern Maßnahmen, die das Leben ihres Kindes retten können, einfach ablehnen?

Zunächst mal haben die Eltern das Sorgerecht für das Kind. Das bedeutet: Sie haben grundsätzlich das Recht zu entscheiden, welche Behandlungen für ihr Kind in Frage kommen und welche nicht.

Das hat aber seine Grenzen. Nämlich dann, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist. Hier geht es um das Überleben des Kindes. Da können die Eltern nicht mehr mit ihrem Glauben und der Religionsfreiheit argumentieren. Das Leben des Kindes hat hier einen weitaus größeren Stellenwert.

Daraus folgt: Wenn die Eltern sich beharrlich verweigern, dann muss der Arzt dafür sorgen, dass ein Richter die Transfusion anordnet und durchsetzt. Ist keine Zeit vorhanden um ein Gericht einzuschalten, kann der Arzt im Falle von „Gefahr im Verzug“ den Eingriff vornehmen.

Hat es solche Fälle schon öfter gegeben?

Ja, es kommt immer wieder vor, dass die Eltern ihrem Kind eine notwendige Bluttransfusion verweigern oder verhindern wollen, dass bei ihrem krebskranken Kind eine Chemotherapie fortgesetzt wird. Und immer wieder haben Gerichte Schlimmeres verhindert.

Es gibt aber auch Fälle, bei denen das elterliche Sorgerecht stärker ins Gewicht fällt. Wenn Eltern nicht wollen, dass ihr Kind geimpft wird, dann schreiten Richter in solchen Fällen in der Regel nicht ein.

Die Geschichte im Kino: „Kindeswohl“

Fiona Maye, gespielt von Emma Thompson, entscheidet jene schwierigen Fälle, bei denen die lebensrettenden Maßnahmen im Krankenhaus von den Eltern der minderjährigen Patienten abgelehnt werden. Die Familienrichterin am Obersten Gerichtshof in London muss zugleich sowohl schwere Entscheidungen im Beruf als auch in der kriselnden Ehe mit dem Philosophieprofessor Jack (Stanley Tuci) treffen.

Vor Gericht verhandelt sie den Fall des an Leukämie erkrankten Adam. Der 17-jährige ist Anhänger der Zeugen Jehovas und lehnt deshalb genau wie seine Eltern eine Bluttransfusion ab. Richard Eyre inszeniert dieses vielschichtige Drama unspektakulär und aufrichtig und vertraut auf die Leistungen seiner hochkarätigen Schauspieler.