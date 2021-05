Um zu zeigen, wie oberflächlich Online-Dating sein kann, hat eine New Yorkerin für ein Sozial-Experiment hunderte Männer gleichzeitig zum Tinder-Date eingeladen.

Sozial-Experiment

Es sei absurd, nur wegen oberflächlicher Parameter Menschen auszusortieren. Das ist die Botschaft der New Yorkerin Natasha Aponte, die am vergangenen Wochenende hunderte Männer gleichzeitig zu einem Tinder-Date eingeladen hatte. Ausgedacht hat sich das Ganze der Videomacher Rob Bliss, der die Aktion „The Tinder Trap“ (Die Tinder Falle) zwei Jahre lang vorbereitet hat.

Das Mega-Tinder-Date auf dem New Yorker Union Square Nick AM via WAV

Einer ist keiner

Über Tinder hatte Natasha Aponte knapp 200 Männer gleichzeitig auf einen Platz eingeladen. „Wir treffen uns am DJ-Pult“, schrieb sie jedem einzelnen. Das Gemeine: Die Männer dachten, sie würden Natasha alleine treffen. Doch stattdessen ging sie irgendwann auf die Bühne und klärte Jungs auf, dass sie ALLE wegen ihr da waren.

Tinder „unplugged“

Anschließend fing Natasha an, auszusortieren. Nach Hause gehen mussten etwa: kleine Männer, Trump-Unterstützer, Touristen, Männer mit Bierbäuchen, Raucher oder solche, die nur an Sex-Dates interessiert sind. Natasha hatte aber auch spezielle Wünsche parat.

Alle Männer dachten, dass sie Natasha alleine treffen würden. Youtube.com/robbliss

Kurioses Aussortieren

So mussten zum Beispiel auch all diejenigen gehen, die Jimmy hießen. „Ich mag den Namen Jimmy nicht“, sagte Natasha. Außerdem hatte sie Bedenken bei all denjenigen, die von ihrer vorherigen Freundin verlassen wurden. Bleiben durften nur die, die sich selbst getrennt hatten. Anschließend mussten sich die Übriggeblieben bei Fitness-Contests beweisen.

Unangenehmes Tinder-Date

Witzig fanden das nicht alle der Anwesenden. „Was soll denn der Bullshit?“, rief ein Mann im Hintergrund. Einige seien richtig sauer gewesen, sagte Natasha Aponte im US-Fernsehen. Und manche hätten sie regelrecht beschimpft. Natasha nimmt es gelassen:

Einige der Männer, die mich jetzt online beschimpfen, schicken mir gleichzeitig Nachrichten, dass sie mich immer noch gerne treffen wollen.

So lief das Tinder-Sozial-Experiment:

https://www.instagram.com/p/Bmref50Hps9/?utm_source=ig_web_copy_link