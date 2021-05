Die Wetter-App zeigt 100% Regen-Wahrscheinlichkeit an, aber draußen scheint die Sonne. In den letzten Tagen ist sowas besonders häufig passiert, daran liegt's.

Exakte Wettervorhersagen sind aktuell besonders schwierig

Dafür ist der Mai bekannt! Das ist der schwierigste Monat mit dem höchsten Risiko für Fehlprognosen. Das betrifft dann nicht nur die Apps, sondern auch alle Meteorologen. Das liegt daran, dass wir da so eine „Dümpel“-Wetterlage haben, also schwache Luftdruck-Gegensätze. Zum Frühlingsanfang kämpfen die Luftmassen: Die kalte Luft im Norden, über Skandinavien & Grönland gegen die warme Luft aus Spanien. Da passiert dann was, wir haben große Temperatur-Unterschiede, große Luftdruck-Gegensätze, stärkere Hochs und Tiefs. Das können die Wettermodelle gut auflösen.

Jetzt im Mai gleichen sich aber die Temperaturunterschiede immer mehr an: Oben im Norden wird’s ja auch wärmer, damit entstehen weniger starke Hochs und Tiefs und wir haben nicht mehr so große Luftdruckunterschiede. Da dümpelt das Ganze öfter so vor sich hin. Und damit haben die Modelle dann Probleme z.B. anzuzeigen wo Schauer entstehen. Auch wo es gewittert und ob überhaupt ist dann schwer vorherzusagen.

Weniger Flugzeuge: Weniger Wetterdaten!

Das ist eine generelle Geschichte und betrifft nicht nur den Monat Mai. Klar gilt: je mehr Daten da sind, desto genauer werden die Wettermodelle und dann gibt es passendere Vorhersagen. Der Flugverkehr ist seit Corona massiv eingebrochen, damit fehlen die Flugdaten. Zum Glück gibt es außerdem auch noch Wetterstationen, Satelliten, Wetterballone und so weiter. Aber gerade bei Start und Landung, wenns durch die Atmosphäre geht, werden eben auch wichtige Daten erhoben wie Höhe, Druck. Temperatur, Wind usw.. Auch daher können die Wettermodelle ein bisschen ungenauer sein.

Der Wettervorhersage hilft die Einschätzung von Meteorologen

Da hilft es , wenn erfahrene Meteorologen mit ihrer Erfahrung die Wetterlagen einschätzen und vergleichen. Und das ist eben oft auch der Vorteil gegenüber einer App, die nur das nackte Ergebnis von Daten ausspuckt.

