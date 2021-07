In den Sommermonaten, wo die Vegetation sprießt und durstig ist, kommt wenig im Grundwasser unten an. Diese Niederschläge fließen im Wesentlichen oberirdisch ab, oder werden von den Pflanzen aufgenommen [...]. Aber das Grundwasser profitiert indirekt von diesen Niederschlägen. Der Sommerregen sorgt also für Entspannung. Weil: jede Woche, in der es stark regnet, werden die Grundwasserspeicher entlastet. Die Pflanzen bekommen das Wasser direkt aus der Atmosphäre und müssen nicht die tieferen Schichten anzapfen.