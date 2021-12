Für viele gehört Schnee an Weihnachten einfach dazu. Wie ist die Chance auf Weiße Weihnachten?

So richtig wissen kann man es erst, wenn die ersten Schneeflöcken fallen – oder eben auch nichts vom Himmel fällt. Aber wir haben schon einmal bei den Wetterexperten nachgeschaut, ob es Weihnachten schneit.

Schneewahrscheinlichkeit an Heiligabend in Baden-Württemberg, Stand: 19.12. SWR

Unser Rat zu Weihnachten? Ab in den Schwarzwald! Auf dem Feldberg ist Weiße Weihnachten nämlich quasi garantiert. Die Vorhersage sagt eine Schnee-Wahrscheinlichkeit von 100 % voraus. Auf der Schwäbischen Alb sieht es da ganz anders aus. Dort gibt es eine magere 15 %-Chance auf Weihnachtsschnee. Immerhin ist das noch dreimal so viel wie in Stuttgart oder Mannheim. Alles außer Schnee ist da wahrscheinlich, denn die Wetterfachleute geben Weißen Weihnachten nur eine Chance von 5 %. Der Grund: Im Flachland wird es voraussichtlich einfach zu warm sein.

Schneewahrscheinlichkeit an Heiligabend in Rheinland-Pfalz, Stand: 20.12. SWR

In Rheinland-Pfalz sieht es auch nicht besser aus. Selbst im Hunsrück liegt die Wahrscheinlichkeit für Weiße Weihnachten nur bei 10 %. In den Städten ist die Aussicht auf ein Fest im Schnee noch geringer. In Trier oder Mainz liegt sie derzeit bei gerade einmal 1 %. Heißt: Schnee an Heiligabend ist praktisch ziemlich unwahrscheinlich. Es sei denn, es passiert ein kleines, weißes Weihnachtswunder.

Und das passt zum Trend. Denn Weiße Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember werden in den meisten Regionen Deutschlands immer seltener. Was sagen die Experten dazu? Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes, meint:

Das ist nicht überraschend. Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen vertreibt die romantischen Weißen Weihnachten Schritt für Schritt aus Deutschland.

Der Wetter-Fachmann ist sich so sicher, weil sich der Deutsche Wetterdienst durch die Daten gewühlt hat. Und die zeigen, dass die Chance auf Schnee an allen drei Weihnachtsfeiertagen im Vergleich der Zeiträume 1961-1990 und 1991-2020 in ganz Deutschland um 13 Prozentpunkte gesunken ist. Der Hammer: In manchen Regionen ist die Wahrscheinlichkeit sogar um 44 Prozentpunkte niedriger geworden!

1961-1990: So wahrscheinlich war eine Schneedecke vom 24. bis 26. Dezember Deutscher Wetterdienst Bild in Detailansicht öffnen 1991-2020: So wahrscheinlich war eine Schneedecke vom 24. bis 26. Dezember Deutscher Wetterdienst Bild in Detailansicht öffnen

Weiße Weihnachten, zumindest für die Ohren