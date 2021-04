Letztes Jahr hatten wir um diese Zeit die 25-Grad-Marke schon öfter geknackt. Dieses Jahr hat der Frühling irgendwie Anlaufschwierigkeiten. Mit Mühe schaffen wir es für zwei, drei Tage mal an die 20 Grad-Marke. Wo ist der denn der Frühling?

Das Gute ist: Wir sind nicht alleine. Auch unsere europäischen Nachbarn frösteln immer wieder. Wir müssen schon ein ganzes Stück nach Süden, um die richtige, wohltuende Wärme zu finden! In Griechenland hat es sonnige 28 Grad, in Rom, der italienischen Hauptstadt immerhin 24 Grad, aber selbst die Spanier müssen gerade mit – für ihre Verhältnisse – relativ kühlen 19 Grad klarkommen.

Karte der aktuellen Temperaturen in Europa wetter.com

Weiter nördlich, Frankreich, Benelux und wir – schafften es bisher nur mal zwei-drei Tage am Stück an die 20 Grad- Marke und wechselhaft war es sowieso. Wer also im Moment das Gefühl hat, der Frühling kommt dieses Jahr nicht so richtig in Fahrt – der Eindruck stimmt!

2021: Kältester April der letzten 20 Jahre

Noch sind wird nicht ganz am Ende des Aprils, aber so wie es im Moment aussieht, schneidet dieser April durchschnittlich gut 3 Grad kühler ab und wäre dann sogar der kälteste April der letzten 20 Jahre. Kein Wunder bei dem böigen Nordwind, Schnee und den vielen Frostnächten. Wir sind zwar in SWR3Land temperaturmäßig schon etwas verwöhnt, allein im letzten Jahr hatten wir um diese Zeit zum Beispiel 26,5 Grad in Waghäusel-Kirrlach. Durchschnitt wären jetzt aber tatsächlich „nur“ Höchstwerte um 20 Grad am Oberrhein. Trotzdem – die Zahlen sprechen für sich, das Frühjahr 2021 war ganz schön kühl.

Polarluft-Düse sorgt für Rekord-Frostnächte

Immer wieder sind wir in eine nördliche Wetterlage gerutscht, wo Luft aus Skandinavien oder Russland zu uns kam. In Nordeuropa ist es Ende des Winters noch kalt, sowohl Land als auch Wasser, so konnte es gar nie richtig warm werden. Dazu standen wir immer wieder unter Hochdruckeinfluss. Dadurch war es zwar immer wieder freundlich, wir hatten im April sogar überdurchschnittlich viel Sonnenschein, auf der anderen Seite war es daher nachts oft wolkenlos. Unter sternenklarem Himmel bei Polarluft kühlt es besonders ab und die Folge sind ganz schön frostige Nächte. Da sind wir selbst am Rhein inzwischen schon bei 7 bis 10 Frostnächten, in Sigmaringen an der Donau waren es im April 24 Frostnächte und einen Rekord haben wir beispielsweise in Baden-Baden aufgestellt mit bereits 14 Frostnächten!

Und wann wird‘s wärmer?

Im Frühling kämpfen die Luftmassen noch kräftig gegeneinander – die Kalte im Norden gegen die schon sehr warme Luftmasse aus dem Süden, denn da haben wir unheimlich große Temperaturunterschiede. In Skandinavien zum Beispiel zeitweise noch um die minus 35 Grad, in Spanien schon plus 25 Grad – das ist in dem Fall ein Unterschied von rund 60 Grad. Diese 2 Luftmassen versuchen zueinander zu kommen, denn die Natur neigt dazu Gegensätze auszugleichen.

Deutschland liegt zwischen diesen beiden extremen Luftmassen, da geht’s darum gerne turbulent zu, Stichwort Aprilwetter. Im Laufe des Mais gleichen sich die Temperaturunterschiede aber immer mehr an, denn in Skandinavien bleibt es beispielsweise wieder länger hell und dadurch kann sich die Luft dort mehr erwärmen. Damit wird’s dann auch bei uns ruhiger und insgesamt auch immer wärmer. Die Sonne hat im Mai schon so viel Kraft wie im Juli, sie scheint bis zu 15 Stunden lang und wenn der Wind dann noch auf Südwest dreht, sind in SWR3Land durchaus 25 bis 30 Grad möglich.