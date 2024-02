Neal Caffrey ist einer der meist gesuchten Verbrecher der Welt – bis FBI-Agent Peter Burke ihn ins Gefängnis bringt. Und zwar in den Hochsicherheitstrakt. Aus dem bricht der böse Bub mühelos aus, um Peter Burke einen Deal anzubieten: Er hilft dem FBI mit seinem Insiderwissen, dafür darf er sich mit Fußfesseln in einem 3km Radius frei bewegen.

Natürlich ist eine Frau der Grund für Neal Caffreys Angebot: Er will unbedingt rausfinden, warum seine Freundin Kate spurlos verschwunden ist. Das lässt sich aus dem Knast heraus schlecht erledigen, deshalb der Deal mit dem FBI. Neal ist unfassbar attraktiv und charmant für drei. Als Zuschauerin verzeihe ich ihm so gut wie alles und bin nur froh, dass ich nicht als einzige so hingerissen von Neal Caffrey bin. In 81 Folgen landet er bei zig schönen Ladies im Bett, darf quasi drei Minuten nach ihrem Kennenlernen bei einer reichen alten Dame in ein sensationelles Penthouse mitten in Manhattan ziehen und schafft es sogar in Peter Burkes Herz – denn der Dieb und der Agent werden während ihrer Zusammenarbeit Freunde.

Der Verbrecher wird zum Ermittler

Aber trotzdem zieht sich Peters Misstrauen Neal gegenüber wie ein roter Faden durch die ganze Serie. Und Neal steht auch immer wieder kurz vor einem Rückfall in die Kriminalität und zieht mit seinem herrlich verschrobenen Kumpel Mozzie zwischendurch auch das ein oder andere eher halblegale Ding durch. Meistens aber im Dienst der guten Sache.

Immer wieder müssen sich Neal und Peter zusammenraufen, während sie äußerst raffiniert Kunstfälscher hochgehen lassen und Mörder einbuchten. Neal geht bald bei Peter ein und aus, gibt ihm Tipps für seine Ehe mit der zauberhaften Elizabeth und schafft es, den stocksteifen und schwer linientreuen Agenten immer liebenswerter aussehen zu lassen. Er selbst lernt, Wort zu halten und für andere einzustehen.

Fazit

Es geht in White Collar vor allem um Vertrauen, Loyalität und gegenseitigen Respekt. Schwarz und weiß funktionieren hier nicht immer als feststehende Kategorien – das ist im echten Leben auch so. Vielleicht einer der Hauptgründe, warum ich mich in dieser Serie wie zuhause fühle. Dazu die spektakulären Bilder von New York und sehr feiner Humor in den Dialogen. Super angenehm ist auch, dass selbst Schießereien nicht in Blutorgien ausarten. Es geht hart zu, aber nie brutal fürs Zuschauer-Auge. Und: Am Ende ist es gut, genau so wie es ist.