Die zweite live aufgezeichnete Folge vom SWR Podcast-Festival am 13.1.23 in Mannheim ist mit der Festivalbesetzung Nina Workhard, Maximilian Pollux und Roman Lemke am Start. Zu Gast auf der Bühne ist außerdem Sascha, 36 Jahre alt, Unternehmer und Coach in Sachen Glücksspielsucht. Wie kaum ein anderer kennt er sich damit aus, war 13 Jahre gefangen im Sog von Sucht und Beschaffungskriminalität. Sein Tier ist der Löwe, weil er für ihn Stärke, Durchhaltevermögen und hohes Selbstbewusstsein symbolisiert.

Sascha wächst in Schildgen bei Bergisch Gladbach auf, Mutter und Vater Akademiker, sehr leistungsorientiert und streng. Deshalb verlässt er mit 18 das Elternhaus und beginnt eine Ausbildung als Krankenpfleger. Nach 2 Monaten auf der Krebsstation gibt er auf, fängt an zu jobben und schafft es in einer Kölner Diskothek bis zur Serviceleitung. Weil er keinen Führerschein hat, muss er nachts oft einige Stunden überbrücken, um mit dem Zug nach Hause zu kommen. Er setzt sich in ein Tag-und-Nacht-Cafe und beobachtet einen alten Mann, der auf einen Spielautomaten einprügelt und plötzlich jubelt. Aus Langeweile steckt er später selbst 2 Euro in den Automaten und drückt wahllos ein paar Knöpfe. Er gewinnt 700 Euro, einen ganzen Monatslohn!

So der Anfang von Saschas erster Karriere als Spieler, die ihn bis an den Rand des Ruins bringt. Er verliert alles, was ihm vorher wichtig war: Freunde, Arbeitsplatz, sich selbst. Dass er ein Problem hat, kapiert er erst, als die Polizei seine Wohnung durchsucht.

Mit Nina, Roman und Max spricht er offen über den Druck aus dem Elternhaus, Lügen und massenhaften Geldbetrug. Warum ist eine Therapie ein Muss? Wie läuft eine stationäre Therapie für Spielsüchtige ab? Warum sind Spielsüchtige die besten Schauspieler und Lügner und trotzdem keine bösen Menschen?

Sascha hat viel zu erzählen und beantwortet mutige Fragen aus dem Publikum. Über seinen Rückfall und seine Online-Casino-Phase wird er in einer weiteren Podcast-Folge berichten. Der Löwe brüllt weiter.

