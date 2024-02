per E-Mail teilen

Arganöl war gestern. Der neueste Beauty-Hype heißt Marula-Öl! Zumindest, wenn man einigen Instagram-Influencerinnen glauben möchte. Oder handelt es sich doch nur um geschicktes Marketing?

Bei Kosmetik-Trends läuft es ähnlich wie bei Superfood: Hauptsache exotisches Flair. Marula-Öl wird gewonnen aus den Samen des afrikanischen Elefantenbaums. Die Zulu-Volksgruppe in Südafrika soll das Öl traditionell zur Hautpflege verwendet haben. Heute wird Marula-Öl als Wundermittel für Haut, Haar und Nägel beworben – wegen seines Gehalts an ungesättigten Fettsäuren und weil es reich an Antioxidantien sei. Das Öl wirke rückfettend und feuchtigkeitsbindend – es schütze vor Hautalterung und Umweltschadstoffen.

Nur: Das tun andere Öle auch. Jedes kalt gepresste Rapsöl kann mit ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien punkten. Wer in Sachen Anti-Aging trotzdem auf Marula setzen will: Eine Studie der südafrikanischen Uni Pretoria zeigt, dass ein Extrakt aus dem Stamm des Elefantenbaums dafür die bessere Wahl wäre, als das Samen-Öl, das uns die Branche andrehen will.

Noch keine belastbaren Vergleichstest

Bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hält man den Hype um Marula vor allem für offensives Marketing. Unabhängige und öffentlich zugängliche Vergleichstests mit anderen Produkten fehlten. Einige Marula-Produkte sind durchaus erschwinglich, gefunden habe ich aber auch 30 Milliliter Marula-Gesichtsöl für 120 Euro. Da ist klar: das ist vor allem Balsam für die Kassen der Hersteller.