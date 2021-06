Im Baumarkt oder im Netz: Jetzt, wo es so langsam heiß wird, werben viele Geschäfte wieder mit günstigen, mobilen Klimaanlagen. Auch wenn es verlockend klingt: Diese Klimageräte haben echte Nachteile.

Mobile Klimaanlage sind ab 200 Euro im Angebot. Aber: „ Mobile Klimageräte bringen oft nicht das an Kühlung, was man sich erhofft “, sagt Elke Dünnhoff von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Der Hauptgrund: Die meisten haben einen Schlauch, mit dem die warme Luft nach draußen geführt wird. Das heißt: Man muss irgendwo das Fenster offen lassen, durch das der Schlauch dann gesteckt wird. Dadurch entsteht ein Unterdruck und es wird von irgendwoher wieder warme Luft nachgezogen. Manchmal auch direkt durch eben diesen Spalt am Fenster. Das bestätigte auch Christian van de Sand von der Stiftung Warentest. Wer dann noch ein Fenster nach Süden hat, der merkt kaum noch einen Kühleffekt.

Mehrere Hundert Euro – die Stromkosten mobiler Klimageräte sind extrem

Die mobilen Kühlgeräte verbrauchen leicht 1.000 bis 2.000 Watt – ungefähr so viel wie ein Föhn. Aber im Dauerbetrieb! Wenn das Gerät also regelmäßig mehrere Stunden angeschaltet ist, kann es leicht sein, dass bei der nächsten Abrechnung 100-300 Euro mehr an Stromkosten auf der Rechnung stehen.

Wir haben das ausgerechnet. Wenn man die 10 Jahre im Betrieb hat, dann kommen da mehrere Hundert Euro zusammen. Zum Teil sogar über 1.000 Euro an Stromkosten. Und das für ein Gerät, das eigentlich nicht tut, was es soll – nämlich den Raum runterkühlen. Da raten wir eher von ab.

Split-Klimageräte – bessere Kühlung und höhere Energieeffizienz

Wer es kühl haben will, sollte das Geld lieber in ein fest installiertes Split-Gerät stecken. „ Der Nachteil dabei ist: die sind in der Anschaffung relativ teuer “, sagt Chrstian van de Sand von der Stiftung Warentest. Denn neben der Anlage selber, die mehrere Tausend Euro kosten kann, fallen weitere Kosten an. Zum Beispiel ist dafür ein Durchbruch durch die Wand nötig. Das geht also nur, wenn man selbst Eigentümer der Wohnung ist oder wenn der Vermieter zugestimmt hat. Zum Anschaffungspreis kämen dann auch noch die Handwerkerkosten, sagt Christian van de Sand. Dafür kühlen sie deutlich besser und sind viel energieffizienter, als die sogenannten Monoblöcke. „ Langfristig ist das aber die bessere Lösung “, sagt Elke Dünnhoff von der Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz.

A+++ bis D – Energielabel bringen wenig

Die mobilen Klimageräte und die Split-Geräte haben Energie-Label von „A+++“ bis „D“. Aber selbst, wenn man ein Gerät mit der Klasse „A“ findet, heißt das nicht, dass das Gerät wenig Strom verbraucht. Das ist nur eine relative Bewertung. Auch gut bewertete Geräte können einen hohen Stromverbrauch haben. „ Das gilt vor allem für die mobilen Klimageräte. Die festinstallierten Split-Geräte schneiden da etwas besser ab “, wie auch Elke Dünnhoff bestätigt.

