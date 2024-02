Es soll die Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt sein. Und das, obwohl die Wiener den Ruf haben, gerne zu jammern. Was macht diese Stadt so lebenswert? Und wie fühlen sich die Wiener kurz vor der Europawahl? Am 02. Mai haben wir live aus der Österreichischen Hauptstadt gesendet. Zu Gast: Rechtsextremismus-Experte Bernhard Weidinger und DariaDaria – eine der erfolgreichsten Bloggerinnen Österreichs.

Fakten über Österreich

Österreich ist ...

... vor allem hoch. Die Alpen sind das höchste Gebirge in Europa. Das Land an sich ist flächenmäßig nicht besonders groß, bietet aber genug Platz für die unzähligen Touristen. Es gibt auch nur knapp 9 Millionen Einwohner, jeder fünfte davon wohnt in Wien.

Österreichs Politik ...

... wird geführt vom jüngsten Regierungschef der EU aller Zeiten: Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er führt ein konservatives Regierungsbündnis aus den beiden Parteien ÖVP und FPÖ.

Österreichs Berühmtheiten ...

... sind zum Beispiel der in Wien geborene Christoph Walz, Falco, der Künstler Hundertwasser und natürlich Sissi und Franz. Die Österreicher sind total stolz auf ihr Kaiserpärchen und bestimmt auch auf einen der erfolgreichsten Skifahrer der Geschichte: Marcel Hirscher. Der eine Österreicher schafft es immer wieder auf ein Treppchen, der andere auf eine Schokokugel: Wolfgang Amadeus Mozart.

Österreichs Essen ...

... ist meistens deftig: Knödel in allen erdenklichen Arten, Wiener Schnitzel, Tafelspitz und so viel mehr! Für Vegetarier nicht unbedingt ein Land der kulinarischen Highlights, aber wer Kaffee und Kuchen will, der setzt sich am besten in ein traditionelles Wiener Kaffeehaus und lässt es sich einfach gut gehen.

Österreichs Traditionen ...

... dazu gehören natürlich auch die Trachten. Noch viel schicker wird es aber beim jährlichen Wiener Opernball. Der ist weltberühmt, genauso wie ein österreichisches Weihnachtslied, das schon ewig auf der ganzen Welt gesungen wird: Stille Nacht, heilige Nacht.