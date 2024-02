bei Facebook posten

Es soll die Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt sein. Aber was macht sie so lebenswert? Und wie fühlen sich die Wiener so kurz vor der Europawahl? Am 02. Mai haben wir aus der österreichischen Hauptstadt gesendet. Zu Gast: Rechtsextremismus-Experte Bernhard Weidinger und DariaDaria – eine der erfolgreichsten Bloggerinnen Österreichs.