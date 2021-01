Wikipedia feiert den 20. Geburtstag. 20 Jahre mit mal mehr oder weniger nützlichem Wissen. Wir verraten dir fünf Fakten zur Online-Enzyklopädie, die du vermutlich noch nicht gewusst hast.

Fun-Fact Nr. 1 : Wikipedia hat einen Titelsong

Du kennst mit Sicherheit das Lied Hotel California von The Eagles. Daraus hat sich das Online-Lexikon einen offiziellen Titelsong komponiert mit dem Namen Hotel Wikipedia. Es erschien 2004 und wurde von Wikipediaholics geschrieben. Ein Video gibt es von dem Lied leider nicht, dafür gibt es hier die Lyrics.

Fun-Fact Nr. 2: Seltsame Artikel werden gespeichert

Wikipedia speichert Artikel, die zu seltsamen Themen erstellt wurden. Diese sind unter der Kategorie DAFT gesichert, das steht für „deleted articles with freaky titles“. Darunter befinden sich unter anderem Titel wie „Die Rolle der Clowns in der modernen Gesellschaft“, „Wütender Esel“ oder „Bier für Hunde“.

Fun-Fact Nr. 3: Die häufig besuchte Seite

Die Startseite ist die Seite, die von Wikipedia am häufigsten aufgerufen wird. Danach folgen die Reiter „Suche“ und „Zufällig“. Am meisten werden außerdem die Wikipedia-Facebook-Seite und YouTube aufgerufen. Inhaltlich sind Themen wie die USA, Donald Trump und auch Barack Obama viel gelesen.

Fun-Fact Nr. 4: Steve Jobs in aller Munde

An einem einzigen Tag hatte die Seite des Apple-Gründers Steve Jobs 7,4 Millionen Aufrufe. Das war am 6. Oktober 2011, dem Todestag von Steve Jobs.

Fun-Fact Nr. 5: Wikipedia gehört zu den Top-10-Webseiten

Seit Jahren gehört Wikipedia zu den beliebtesten Seiten im Internet. Zuletzt wurde sie im Oktober 2017 als dritteinflussreichste Seite aller Zeiten vom TIME gekürt. Einflussreicher sind nur Google und Amazon.

20 Jahre Wikipedia – das macht die Online-Enzyklopädie aus

Die Online-Enzyklopädie umfasst nach 20 Jahren rund 50 Millionen Artikel in etwa 300 Sprachen. Der Geburtstag, auch Wikipedia Day genannt, wird immer am 15. Januar gefeiert. Die deutschsprachige Plattform liegt mit etwa 2,5 Millionen Artikeln auf Platz 4 hinter der englischsprachigen, philippinischen und schwedischen Version. Der erste deutsche Artikel soll von der griechischen Hafenstadt Pylos gehandelt haben. Ohne Quelle raus? Täglich wächst die Plattform um 400 weitere deutsche Artikel.

Wikipedia-Gründer hatte ursprünglich andere Pläne

Freizugängliches Wissen zu jedem Thema, das das Herz begehrt: Das macht Wikipedia aus. Ursprünglich hatte der Gründer Jimmy Wales geplant, das Internetlexikon von Experten befüllen zu lassen. Nachdem diese Idee sich nicht etabliert hat, darf jeder die Inhalte der Online-Enzyklopädie erweitern. Das Projekt finanziert sich durch Spenden.

Freies Wissen für alle: So funktioniert Wikipedia

„Jeder, der auf Wikipedia angemeldet ist, kann einen Artikel anlegen“, erklärt SWR3-Wissenschaftsredakteur Gabor Paal. Zu jedem Begriff, zu dem es noch keinen Artikel gibt, kann ein neuer Text angelegt werden. Voraussetzung ist ein Mindestmaß an Informationen. Ist das nicht gegeben, werden solche Artikel sofort wieder heruntergenommen. Die Artikel sollten immer eine Relevanz für Wikipedia haben. Ist diese nicht eindeutig zu erkennen, kann es sein, dass ein Artikel auch wieder gelöscht wird.

Wikipedia als Quelle: So verlässlich ist die Seite wirklich

Erinnern wir uns an unsere Schulzeit zurück, hat uns Wikipedia doch das ein oder andere Mal das Leben gerettet. Aber wir kennen auch den Satz der Lehrer „Wikipedia ist keine verlässliche Quelle“. „Insgesamt ist die Qualität recht hoch. Es gibt natürlich große Unterschiede“, sagt Paal. Manchmal schreiben viele Personen an einem Artikel und recherchieren und suchen wissenschaftliche Belege. Es gibt aber auch Artikel, die nur von Einzelpersonen geschrieben wurden. Um so etwas zu erkennen, hilft es sich die Versionsgeschichte eines Wikipedia-Artikels anzuschauen. Die Zahl der Wikipedia-Autorinnen und -Autoren geht langsam zurück. Das ist ein Problem, denn es gibt immer etwas zu zu schreiben, zu korrigieren oder zu aktualisieren.