Deutschlandtrend: Kaum Interesse an WM

Mehr als zwei Drittel der Deutschen zeigen bisher wenig oder gar kein Interesse an den Spielen der kommenden Fußball-WM in Katar. Das ist das Ergebnis einer Infratest-dimap-Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend. Demnach hat etwa mehr als jeder zweite Befragte angegeben, keine Spiele anschauen zu wollen. Die WM beginnt am 20. November. Katar steht vor allem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.