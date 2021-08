Wombats sind die heimlichen Helden der Buschbrände in Australien. Dank ihnen kommen einige Tiere unversehrt durch die Katastrophe. So hat das funktioniert.

Bereits über eine Milliarde Tiere sind den Buschbränden im Bundesstaat New South Wales schätzungsweise schon zum Opfer gefallen. Koalas, Kängurus und Kaninchen haben keine Chance, den Flammen zu entkommen. Menschen sterben und ganze Landstrichen verwandeln sich in leblose Aschefelder.

Trotzdem entdecken Tierfilmer im Nationalpark Cobargo Wildlife Sanctury immer wieder Tiere, die das Feuer anscheinend überlebt haben, ohne großartige Wunden und Verbrennungen. Und das haben viele wohl auch den Wombats zu verdanken!

M.Harvey/WILDLIFE

Riesige verzweigte Tunnelsysteme

Die kleinen, bis einen Meter großen Beuteltiere verbringen zwei Drittel ihres Lebens in Tunnelsystemen unter der Erde und es scheint, als haben sie während dieser Katastrophenzeit anderen Tieren Unterschlupf in ihren Bauten gewährt. Diese Theorie teilen die Tierfilmer und auch Yolandi Vermaak, von der Tierschutzorganisation Wombat Rescue.

Sie ist der Ansicht, dass die Systeme aus Höhlen und Tunneln groß genug wären um verschiedensten Tierarten Schutz zu bieten.

Ich habe Tiere gesehen, die in die Baue geflüchtet sind. Ich habe Ameisenigel in Höhlen gehen sehen – Eidechsen und Skinke, Kaninchen – solche Dinge. Ich habe sogar ein kleines Wallaby gesehen..

Warum retten Wombats andere Tiere?

Die Theorie, die zurzeit in den Sozialen Medien kursiert: Die Wombats haben andere Tiere gezielt in ihre Bauten geführt, um sie zu retten. Aber das ist wohl eher ein schöner Wunschgedanke. Laut Yolandi Vermaak sind Wombats extrem kurzsichtig und sehen einfach zu schlecht, um anderen Tieren den Weg in ihren Bau zu zeigen.

https://twitter.com/GodBlessedMyDog/status/1217189586402758656

Dass sie vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass sich andere Tiere in ihrem Bau verstecken, ist wohl die wahrscheinlichere Vermutung, denn eigentlich sind Wombats Einzelgänger und haben nur ungern Besuch. Es gibt aber durchaus auch Tunnelsysteme, die nicht mehr bewohnt oder so verzweigt sind, dass sich Wombats und die geflüchteten Tiere gar nicht begegnet sind.

Video zeigt: Verschiedene Tiere im Wombat-Tunnel

Studenten der Univerity of Melbourne haben im April vergangenen Jahres ein Video ins Netz gestellt, in dem gut erkennbar ein Koala und ein Kaninchen aus einem Wombat-Bau spazieren. Damit untermauerten sie die Theorie, dass auch andere Tiere die oft über 20 Meter langen Gänge mit den vielen Eingängen benutzen.

Tunnel schützen vor Hitze

Einer Studie des Journal of Zoology in London zufolge, schwankt die Temperatur in den bis zu dreieinhalb Meter tiefen Wombat-Gängen im Laufe eines normalen Tages um weniger als ein Grad. So können die Tiere auch die Temperaturen während der Brände überleben.

Durch die unterirdischen Bauten ist die Verletzungsrate bei Wombats deutlich geringer, als bei vielen anderen Tierarten. Trotzdem gibt es auch unter den niedlichen Beuteltieren große Verluste. Und auch wenn die Wombats wahrscheinlich nichts Besonderes für die Rettung der anderen Wildtiere getan haben, kleine Helden sind sie dennoch.

Übrigens, Wombat-Funfact am Rande: Wenn Wombats sich streiten, beißen sie sich gegenseitig in den Po.