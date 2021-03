Noch nie gab es in Baden-Württemberg so viele FSME-Erkrankungen durch Zeckenbisse wie im letzten Jahr. Der Klimawandel und auch die Corona-Pandemie haben damit zu tun.

Die meisten von uns mögen die Frühjahrssonne und die wärmeren Temperaturen. Damit wächst aber das Risiko, sich eine Zecke einzufangen und an FSME zu erkranken. Entscheidend ist dabei, wo man ist. In Süddeutschland ist das FSME-Risiko viel höher als im Norden, aber das verändert sich. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind neue Risikogebiete dazugekommen, zum Beispiel in Teilen von Sachsen und Thüringen.

Aber auch im Norden breitet sich FSME aus. Niedersachsen ist jetzt mit dem Emsland auch betroffen. Das ist das bisher nördlichste Risikogebiet in Deutschland.

FSME-Risikogebiete – wo sind die?

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist in Baden-Württemberg deutlicher als beispielsweise in Bayern. Kreise mit besonders hoher Fallzahl sind in Baden-Württemberg die Landkreise Calw, Freudenstadt, Ortenaukreis, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sigmaringen und Zollernalbkreis als auch der Stadtkreis Stuttgart, sowie in Bayern die Landkreise Nürnberger Land, Traunstein, Schwandorf und der Stadtkreis Nürnberg.

Warum ist vor allem der Süden Deutschlands betroffen?

In diesen Regionen gibt es die meisten der sogenannten Hotspots oder Naturherde, wo infizierte Zecken das FSME-Virus übertragen. Aber Achtung, die Brennpunkte im Süden Deutschlands haben sich in den letzten Jahren teilweise verschoben. Eine übersichtliche Karte, wo besonders viele FSME-Fälle registriert werden, stellt das Robert-Koch-Institut immer aktuell zur Verfügung. Neue Risikogebiete sind hellblau markiert.

Warum breitet sich FSME so stark aus?

Das ist noch nicht genau geklärt. Vielleicht liegt es am Klimawandel – der sorgt gar nicht mal unbedingt für mehr Zecken. Aber milde Winter bringen eine längere Zeit pro Jahr, in der uns Zecken gefährlich werden können.

Von milden Wintern profitieren auch besondere Zeckenarten, zum Beispiel die sogenannte Auwaldzecke oder Winterzecke. Die Auwaldzecke sucht schon bei Temperaturen um die vier Grad aktiv nach Wirten, die sie beißen könnte. Wie sehr die Auwaldzecke hier inzwischen heimisch geworden ist, hatten Untersuchungen der Uni Hohenheim gezeigt.

Was hat die Corona-Pandemie mit FSME zu tun?

„Als Ursache für diesen dramatischen Trend können wir zum einen Corona mitverantwortlich machen“, sagte Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr (München) der Deutschen Presse-Agentur. Denn die dem RKI gemeldeten Zahlen der FSME-Fälle hingen unter anderem auch vom Freizeitverhalten der Menschen ab. Menschen hielten sich in ihrer Freizeit häufiger im Freien auf, so steige das Risiko.

Wie kann man sich vor FSME schützen?

Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt FSME-Impfungen allen Personen, die sich in diesen Risikogebieten aufhalten und in der Natur bewegen, wo auch Zecken sind. Die Impfung sollte nach den Empfehlungen alle 3-5 Jahre aufgefrischt werden.

Die erste Impfung sollte frühzeitig vor dem Sommer sein, weil zwischen den insgesamt drei Impfterminen genügend Zeit verstreichen muss. In Risikogebieten wie Baden-Württemberg und Bayern werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen.

Zecken-Tipps: von Impfung bis Zeckenzange

Wer viel in der Natur unterwegs ist – egal, ob im Park, im eigenen Garten oder mit dem Hund im Wald – sollte folgende Hinweise beachten: