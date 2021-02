Mit 18 Jahren sollte Hamide zwangsverheiratet werden. Ihr einziger Ausweg: fliehen. Auch vier Jahre später hat Hamide immer noch Angst, von der Familie gefunden zu werden.

Inzwischen ist Hamide 22 Jahre alt und die Flucht von der Familie bereits vier Jahre her. Als sie sich damals dazu entschloss, ihre Familie, ihr Zuhause zu verlassen, wusste sie: Eine Rückkehr ist unmöglich. Hamide wusste erst einmal nicht, wohin mit sich und diesem riesengroßen Problem. Sie wusste nur eines: Eine Zwangsehe wollte sie auf keinen Fall. Damit Hamide auch weiterhin sicher leben kann, ist ihr Name ein Pseudonym. Gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Schwester wuchs Hamide in einer sehr traditionsbewussten Familie auf.

Ich durfte einen Mann nicht einmal ansehen. Am besten immer zwei Meter Abstand halten. Meine Brüder hatten deswegen auch immer so ein Druckmittel. Ich habe nie irgendwelche Signale an Jungs ausgesendet, aber meine Brüder hätten das behaupten können und mein Vater hätte ihnen das geglaubt.

Schule und Ausbildung – das einzige Stück Freiheit

Die Schule, die Ausbildung, das war das einzige bisschen Freiheit, das Hamide blieb. Und das war immer mit dem faden Beigeschmack verbunden, doch nicht wirklich dazuzugehören. Ihr Vater lebte das traditionelle Rollenverständnis. Ehre war für ihn das Wichtigste und die Religion sein Argument. „Ich finde nicht, dass die Religion hier eine Rolle spielt, die Religion wird oft missbraucht. Dass das im Koran festgeschrieben ist, ist Humbug“, widerspricht Hamide. „Das versuchen sie nur vorzuschieben, damit sie nicht selbst die Schuld auf sich nehmen oder die Konsequenzen tragen müssen“, sagt Hamide weiter.

Die SWR3-Beziehungsshow

Heiraten war bei ihr zuhause immer ein großes Thema. Bevor eine Frau die Familie und das Haus verlässt, muss sie verheiratet sein.

Als ich meine Mutter gefragt habe: 'Wie soll das denn funktionieren, ich darf keinen Mann ansehen, aber ich soll heiraten?', sagte sie: Dein Vater sucht dir deinen Mann aus.

Die Zwangsehe rückt näher

Erst war das immer noch weit weg. Doch der Tag kam, an dem der Vater sagte: „Wir fahren bald in die Türkei, packt schon mal zusammen“. Hamide fragte ihre Mutter, ob er das jetzt ernst meint. Als ihre Mutter zustimmte, wusste Hamide, dass es Zeit ist zu gehen.

Die einzige Alternative zur Flucht war für mich Suizid.

Hamide hatte zwar keine Ahnung, wen sie heiraten sollte, kannte aber die Werte ihres Vaters, sagt sie.

Ich kannte die Vorstellung meines Vaters. Das waren Männer aus dem Verwandtenkreis, eher solche, die ich sehr abschreckend finde. Bei der Vorstellung kam mir jedes Mal die Galle hoch.

Frauenhaus, Pflegefamilien, Lehrer – Hilfe zu finden war schwierig!

Hilfe hatte Hamide schon vorher gesucht. Bei Lehrerinnen zum Beispiel. Die sagten ihr zwar, dass sie ihr Geheimnis für sich behalten würden, so ganz vertraut hat Hamide den Aussagen aber nicht. Heute kann sie darüber fast schon lachen. Damals war sie verzweifelt, angesichts eher hilfloser Vorschläge: Pflegefamilie, Frauenhaus. Aber Hamide wusste, das war alles nicht weit genug weg. Aber an wen wenden? Übliche Beratungsstellen für Jugendliche waren mit dem Thema Zwangsheirat teilweise überfordert:

Da wurde auch gesagt, bei ihnen in der Kultur ist das doch üblich. Dass man teilweise solche Sprüche hört! Also, Danke fürs Gespräch.

Der Beginn eines neuen Lebens – ohne die Familie!

Eine Freundin half Hamide schließlich bei der Recherche nach einer Beratungsstelle. Über den Laptop der Freundin nahm sie Kontakt auf. Es gab Gespräche, viele Infos und die Entscheidung Hamides. Es gibt kein Zurück. Sie wird ihre Familie verlassen.

Schließlich wird ein Datum festgelegt. Hamide muss einiges organisieren: Verträge kündigen zum Beispiel! Alles im Geheimen natürlich. Das bedeutet: Kündigungsschreiben durften nicht einfach zu ihr nach Hause kommen. Alles, womit sie nachverfolgt werden konnte, musste weg:

Mein Handyvertrag, Girokonto auflösen, damit es da keine Spuren gibt, die Brillenversicherung, die hab ich noch gekündigt. Die Schulbücher habe ich eingesammelt und einer Sozialarbeiterin gegeben, damit die die abgibt.

Formulare ausfüllen, Kündigungen schreiben, das alles wurde auf dem Laptop der Freundin erledigt, denn auch hier galt es, keine Spuren zu hinterlassen.

In der Nacht vor dem festgesetzten Datum habe ich dann alles in eine kleine Tasche gepackt. Hose, Oberteil zum Wechseln, Reisepass, Geburtsurkunde, kleine Erinnerungsstücke hab ich mitgenommen. Der nächste Morgen war ein normaler Schultag. Ich habe meinen Rucksack genommen, habe zu meiner Mutter noch 'Bis später!' gesagt und bin zur Tür raus.

„Unser Vater [...] möchte dich tot sehen!“

Am ausgemachten Treffpunkt hat sie sich mit einer Betreuerin getroffen. Jetzt, das war ihr klar, gibt's kein Zurück mehr! Mit ihrer Schwester hat sie Jahre später telefoniert. Ihre Mutter, hat Hamide dabei erfahren, hat sich mittlerweile scheiden lassen. „Da habe ich vielleicht was bewirkt“, dachte sich Hamide. Der Vater, so hat es den Anschein, ist immer noch unversöhnlich: „Unser Vater, wenn er dich sieht, dann möchte er dich tot sehen“, soll Hamides Schwester ihr im Telefonat gesagt haben.

Hamide hat eine neue Vita, nur engste Freunde wissen über ihr ehemaliges Leben Bescheid. Auch soziale Netzwerke sind für die 22-Jährige natürlich ein Thema. Die nutzt Hamide zwar, allerdings mit Einschränkung:

Ohne Foto, unter anderem Namen, und nur drei Follower. Ich poste eigentlich nichts. Man ist da auch bisschen anders als die anderen, aber anders sein ist ja auch schön.

Trotzdem hat sie manchmal noch Angst, eine eher surreale Angst, sagt sie, dass da jemand nachts vor ihrer Tür steht. Es waren und sind teilweise harte Zeiten für sie gewesen – einsame Zeiten – ohne Familie, ohne Freunde, die Freiheit, sagt sie, ist nicht immer leicht. Allerdings gibt es für Hamide ein großes 'Aber':

Wenn man in so einer Situation steckt, dann lieber flüchten, als sich das Leben zu nehmen oder nehmen zu lassen, denn wenn man auch nicht weiß, wohin die Reise geht – ins Ungewisse – hat man immer die Option, in Freiheit leben zu können.

Beratungsstelle für Frauen in Not – hier gibt es Hilfe!

Von Zwangsheirat bedrohte Mädchen können sich zum Beispiel an die Beratungsstelle YASEMIN in Stuttgart wenden, die sind auch Ansprechpartner für Menschen, die merken, dass ein Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis hier ein Problem haben könnte.

Viele der betroffenen Mädchen denken häufig, dass man ihnen nicht helfen kann. Dabei ist das ein Trugschluss. Wenn Schülerinnen sich bei Lehrern, Schulpsychologen oder Direktoren melden, können diese Kontakt zu Beratungsstellen wie YASEMIN aufnehmen. Auch wenn allen Beteiligten dabei klar ist, dass die Entscheidung sich Hilfe zu holen und sich damit vielleicht auch gegen die eigene Familie zu wenden, keine leichte ist.

In der Beratungsstelle wird den Mädchen als erstes klar gemacht, dass die Zwangsehe in Deutschland gesetzlich verboten ist. Allein diese Information bestärkt einige der Mädchen, die den Weg in die Beratungsstelle Yasemin finden, eine Entscheidung für sich persönlich zu finden. Spreche ich das Thema in meiner Familie an, oder muss ich sogar vor meiner Familie fliehen? Letzeres passiert selten, kann aber durchaus eine Möglichkeit sein, sagt Aisha Kartal von der Beratungsstelle YASEMIN.