Die 1. und 2. Bundesliga starten schon bald in die neue Saison! Hier findest du alle Infos, wie du keinen Anpfiff verpasst, welche Abos du dafür brauchst und was diese kosten.

1. Bundesliga – Eröffnungsspiel am 05. August

Die 60. Saison der Fußball-Bundesliga steht an. Und wer die SWR3-App hat, kann die Spiele immer streamen:

Erstes Bundesliga-Spiel: Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern

Eröffnet wird diese mit einem richtigen Kracher: Eintracht Frankfurt, amtierender Sieger der UEFA Europa League, tritt im eigenen Stadion gegen den Deutschen Meister FC Bayern München an. Beide Teams starten mit prominenten Neuzugängen in die neue Saison. Die Bayern haben den Starspieler Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichtet, der ihre Offensive verstärken soll. Frankfurt hat sich unseren WM-Held von 2014, Mario Götze, geangelt, der damit seine Rückkehr aus den Niederlanden in die Bundesliga feiert. Beide Transfers haben extrem viel Aufmerksamkeit.

Anpfiff des Eröffnungsspiels ist Freitag der 05. August um 20:30 Uhr. Übertragen wird das Spiel im Free-TV auf SAT.1 oder im Abo auf DAZN.

Hier stellen Bayern München und Eintracht Frankfurt ihre beiden Neuzugänge vor:

2. Bundesliga – Eröffnungsspiel am 15. Juli

Fans der Zweitligisten dürfen sich auf den 49. Anpfiff der 2. Bundesliga freuen. Eröffnet wird die Saison vom Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern im Spiel gegen Hannover 96. Das Spiel am 15. Juli wird im Free-TV auf SAT.1 oder im Pay-TV auf Sky um 20:30 Uhr zu sehen sein.

Highlights der Bundesliga kostenlos anschauen

Spielzusammenfassungen und Highlights der 1. und 2. Bundesliga zeigt die Sportschau online und jeden Samstag um 18 Uhr im Fernsehen. So könnt ihr auch kostenlos die Entwicklungen in der Bundesliga verfolgen. Weitere Zusammenfassungen gibt es bei ZDF und Sport1.

Alle Bundesliga-Spiele in der SWR3-App

Wer kein Spiel verpassen will, aber kein Abo abschließen will, hat Glück: In der SWR3-App könnt ihr alle Spiele live mitverfolgen! Wählt euer Spiel aus und schon könnt ihr euch das Spiel anhören. Unterwegs, daheim oder mit Freunden im Garten: Seid live dabei, wenn es spannend wird.

Wie kann ich die restlichen Spiele der 1. Liga ansehen?

Bis auf wenige Ausnahmen, wie das Eröffnungs- und die Relegationsspiele, die SAT.1 überträgt, lassen sich die Spieltage in voller Länge nur über DAZN und Sky verfolgen. Die Freitags- und Sonntagsspiele laufen dabei auf DAZN, während man für die Samstagsspiele ein Sky-Abo benötigt.

Wie kann ich die restlichen Spiele der 2. Liga ansehen?

Fans der 2. Bundesliga haben etwas mehr Glück. Neben der Eröffnung sowie den Relegationsspielen, welche auf SAT.1 laufen werden, sind auch die Samstagabend-Spiele um 20:30 Uhr im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Wer alle Spiele in voller Länge ansehen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Sky-Abo.

Was kosten die Abos von Sky und DAZN?

Das Abo bei DAZN könnt ihr entweder gleich für ein ganzes Jahr lang oder für jeweils einen Monat abschließen. Bei erster Variante kostet euch das Abo 24,99€ und bei zweiter 29,99€ pro Monat. Wer aktuell ein Sky-Abo für das Paket abschließen möchte, in dem die 1. und 2. Bundesliga enthalten sind, bezahlt dafür ein Jahr lang 20,75€ monatlich. Nach dieser Zeit erhöht sich der Betrag auf 32€ pro Monat.

Ist es legal, die Bundesliga per VPN aus anderen Ländern zu schauen?

Die ARD-Rechtsredaktion meint: Jein. Grundsätzlich ist das Verwenden eines VPN (virtuelles privates Netzwerk) legal. Wer damit jedoch auf günstigere Angebote eines Streaming-Dienstes in einem anderen Land zugreifen möchten, begibt sich in eine rechtliche Grauzone. Zum einen besteht die Gefahr gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Zum anderen haben Streaming-Anbieter eigene rechtliche Regelungen (sogenannte Allgemeine Geschäftsbedingungen) mit denen sie eine VPN-Nutzung ihrer Abonnenten i. d. R. verbieten. Höchstrichterliche Entscheidungen hierzu gibt es jedoch noch nicht.

Ist es legal, kostenlose Streams der Bundesliga zu schauen?

Angebote wie livetv.sx oder Cricfree ermöglichen es, Sport kostenlos zu streamen, aber das ist seit 2017 höchstrichterlich als illegal einzustufen – und gilt natürlich auch für Streams anderer urheberrechtlich geschützter Inhalte, beispielsweise Filme. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass es besonders dann gilt, wenn ganz offensichtlich ein Urheberrechtsverstoß vorliegt. Konkret macht sich strafbar, wer sich „freiwillig und in Kenntnis der Sachlage zu einem kostenlosen und nicht zugelassenen Angebot geschützter Werke“ Zugang verschafft.

Die neuen Team-Trikots

Um euch die Wartezeit auf die neue Saison ein bisschen zu verkürzen, haben wir hier die neuen Trikots einiger Teams aus SWR3-Land zusammengetragen.