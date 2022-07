Am Sonntag steht die deutsche Frauenfußball-Mannschaft im Finale und ihr könnt das Spiel in voller Länge anhören!

Nachdem am Mittwochabend die deutschen Fußballerinnen in das Halbfinale eingezogen sind, ist die Freude riesig. Mit einem Spielstand von 2:1 besiegten die deutschen Athletinnen das französische Team.

Finale der Frauen-EM im Livestream

Am Sonntag trifft die deutsche Mannschaft im Wembley-Stadion auf England. Wenn du das Spiel nicht verpassen möchtest, kannst du es dir in der hier anhören:

Mehr Fußball im Livestream verfolgen?

Die Bundesliga startet am 3. August 2022 in die neue Saison und in unserer SWR3-App kannst du alle Spiele mitverfolgen: