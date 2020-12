Autokino-Konzerte, Video-Interviews und Stars als Co-Moderatoren in SWR3: 2020 war auch in der Musik-Szene anders als die Jahre davor. Wir schauen auf das musikalische 2020 zurück.

Wir verabschieden uns so langsam von 2020 und haben mehr Wünsche als je zuvor an das neue Jahr. Aber wir haben das Beste aus diesem Jahr gemacht und lassen 2020 gemeinsam Revue passieren.

Der musikalische Jahresrückblick in SWR3 Am Sonntag, den 20.12.2020, hört ihr von 16 bis 19 Uhr alle musikalischen Highlights des Jahres in SWR3!

Vom Konzert zum Autoradio Open Air

Mit Tausenden anderen Menschen dicht gedrängt vor einer Bühne stehen, warten bis das Konzert losgeht, lautes Singen in der Menschenmenge: Im Frühjahr war schnell klar, dass die Corona-Pandemie mit Festivals und Konzerten nicht vereinbar ist – und unser Eventkalender war sehr schnell ausradiert.

Das hat SWR3 hart getroffen, denn wir lieben es, mit euch zu feiern, eure Lieblingsstars nach SWR3Land zu holen und fette Konzerte zu erleben. Wir lieben es, mit Andreas Müller und Wirby und Zeus auf Tour zu sein. Und wir hätten sehr gerne mit euch das SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden und auch das SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim gefeiert.

Aber die Corona-Pandemie hat alle in SWR3Land in vielen Bereichen erfinderisch gemacht und wir konnten euch trotzdem sehen: Beim ersten SWR3 Autoradio Open Air mit Max Giesinger haben wir gemerkt, dass Hupen uns verbindet, dass wir auf Parkplätzen Konzerterlebnisse teilen können und dass auch die Künstler euch vermissen!

Auch Michael Patrick Kelly und Nico Santos haben für euch gesungen und Tobias Mann hat eine Comedy-Show geliefert. Ihr in euren Autos, die Künstler auf der Bühne. Es war anders, aber wir haben zusammengehalten.

2 nach 2: Wenn Stars zu Co-Moderatoren werden

Clueso, Wincent Weiss, Lotte, Stefanie Heinzmann, Alle Farben, Mark Forster, ... wenn ihr euren Lieblingsstars schon nicht bei Konzerten zuhören könnt, dann wenigstens in SWR3. Und das nicht nur im Laufe des Tages mit ihren aktuellen Hits. Es wurde fast schon zur Regel, dass Sebastian Müller und Daniela Hilpp in SWR3 Pop Up eine Stunde lang Moderations-Unterstützung bekommen.

Wincent Weiss hat seine Hose im Livestream runtergelassen, Stefanie Heinzmann liest das Wetter auf Schweizerdeutsch, Mark Forster übt punktgenaue Anmoderationen und Clueso beichtet musikalische Jugendsünden.

Diverses 18.12.2020 Wincent Weiss zeigt sein Tattoo in 2 nach 2 – und lässt die Hosen runter Dauer 0:14 min

Diverses 18.12.2020 Stefanie Heinzmann liest das Wetter in 2 nach 2 Dauer 0:10 min

Diverses 18.12.2020 Mark Forster übt Anmoderationen in 2 nach 2 Dauer 0:35 min

Clueso beichtet musikalische Jugendsünden Dauer 0:17 min

Video-Interviews mit Robbie Williams und Bon Jovi

Die SWR3-Musikredakteure treffen normalerweise viele Künstlerinnen und Künstler, um über neue Musik zu sprechen, aber auch persönliche Meinungen und privatere Themen aus ihnen rauszukitzeln. Über einen Videochat passiert das fast nie – aber Matthias Kugler hat 2020 zwei Mal diese Erfahrung gemacht. Er hat Robbie WIlliams und Jon Bon Jovi virtuell getroffen.

2020 fing ja eigentlich relativ normal an, die Grammys fanden Ende Januar regulär statt, wir haben viele Interviews ganz normal face-to-face gemacht und dann plötzlich Mitte März wurde der Stecker gezogen Matthias Kugler

Die Hits des Jahres

TOP3 in Deutschland

The Weeknd, Tones and I und Topic feat. A7A haben uns durch das Jahr begleitet – mit den mega Hits Blinding Lights, Dance Monkey, und Breaking Me.

Wir haben euch zum Jahresende noch mal einen Ohrwurm beschert? Gern geschehen! 😊

Rekord bei den Grammys: Billie Eilish räumt ab

Die Grammy Awards in diesem Jahr standen ganz im Zeichen von Billie Eilish: Die gerade einmal 18 Jahre alte Newcomerin schaffte etwas, was bisher nur einem Künstler gelang. Sie bekam Auszeichnungen in allen vier Hauptkategorien.

Ihr Song Bad Guy gewann als „Song des Jahres“ und „Aufnahme des Jahres“. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? wurde zum besten Album erklärt, und Billie gewann für ihren Elektropop auch den Preis als „Bester neuer Künstler“.

Brit Awards: SWR3 New Pop Künstler feiern Erfolge

Mabel gewinnt in der Kategorie British Female Solo Artist

Lewis Capaldi gewinnt in der Kategorie Best New Artist

Eurovision Song Contest: Ben Dolic sollte für Deutschland antreten

Es war sein großer Traum. Der Sänger Ben Dolic wurde im Februar als Kandidat für Deutschland beim ESC nominiert. Überglücklich hat er die Nachricht verkündet.

Doch dann hat der ESC nicht wie geplant stattfinden können und Bens großer Traum ist geplatzt. Für ihn hat sich anschließend einiges verändert, so dass er im November verkündet hat, beim nächsten ESC nicht anzutreten. Er sei als Künstler gewachsen, wolle noch viele Dinge erreichen und seine Karriere sei nun in eine andere Richtung verlaufen.

Das Lockdown-Wunschkonzert und der Überraschungshit

Im November startete der Lockdown light und ihr alle durftet das Musikprogramm mitgestalten. SWR3Land wurde zur wahrscheinlich größten Musikredaktion der Welt. Die Resonanz war riesig, wir haben vier Wochen lang nonstop eure Wünsche gespielt und dabei auch neue Hits entdeckt.

Roller Coaster von Danny Vera zum Beispiel: Der Niederländer singt vielen aus der Seele, wenn er von der Achterbahnfahrt des Lebens erzählt.

Here we go

On this roller coaster life we know

With those crazy highs and real deep lows Danny Vera im Song „Roller Coaster“

Die Musiknews des Jahres

Wer das Online-Konzert mit den meisten Zuschauern gespielt hat, welcher Musiker in der menschenleeren Elbphilharmonie performt hat, welche Pop-Lady gleich zwei Alben innerhalb eines Jahres rausgebracht hat und von welcher Band das erfolgreichste Album des Jahres kommt, erzählt euch SWR3-Musikredakteur Bernd Lechler.

Diverses 18.12.2020 Musiknews des Jahres 2020 Dauer 4:49 min

Wie geht es 2021 weiter?

Viele junge Künstlerinnen und Künstler haben Sorgen, wie es 2021 weitergeht und wann sie wieder normal arbeiten können. „Die Stars wie Mark Forster, Rea Garvey, Silbermond, Die Ärzte, Herbert Grönemeyer oder Sarah Connor, die überstehen so eine Phase ganz gut. Aber die kleinen und mittleren Bands und Künstler müssen bald wieder auftreten können, denn alleine von Radio-Air-Play und Streaming-Zahlen können die wenigsten überleben“, sagt SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.

Die komplette Live-Branche, die Crews, Caterer, Sound- und Licht-Mixer, all die brauchen Arbeit und deshalb wird mit Hochdruck an Konzepten gearbeitet, wie man wieder Konzerte unter Hygieneauflagen veranstalten kann.