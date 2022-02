Wer regiert Deutschland? Da ist sich das politische Berlin noch nicht einig. Wenn es nach verschiedenen Orakeln geht, ist die Antwort aber schon klar!

Deutschland hat gewählt – die Kanzlerfrage ist aber trotzdem noch offen. Scholz oder Laschet? Das hängt auch davon ab, welche Parteien sich einigen können und zusammen koalieren.

Bundestagswahl: Wer wird Kanzler? Igel „Schnappi“ hat die Antwort!

Für diejenigen von euch, die nicht so lange warten wollen, haben wir eine Lösung: Tier-Orakel haben spätestens seit Krake Paul und der Fußball-WM Tradition. Was im Sport klappt, funktioniert bestimmt auch in der Politik. Wir haben uns in SWR3Land nach einem geeigneten Orakel-Tier umgeschaut. Und wir sind fündig geworden! Igel „Schnappi“ weiß jetzt schon, worauf ganz Deutschland wartet. Laschet oder Scholz – wer wird Bundeskanzler?

SWR3-Hörer Michel aus Karlsruhe und sein Igel „Schnappi“ haben das Video für uns aufgenommen und auch gleich noch kommentiert. Danke!

Alle aktuellen Entwicklungen zur Bundestagswahl gibt es in unserem News-Ticker!

Wer ist eigentlich Schnappi?

Schnappi ist ein blinder Igel, der bei Michel aus Karlsruhe wohnt. Michel nimmt ehrenamtlich Igel auf, die Hilfe brauchen. Eigentlich werden die Tiere dann irgendwann wieder ausgewildert. Bei Schnappi ging das aber nicht – weil er blind ist, würde er in freier Wildbahn nicht überleben. Deshalb sollte er eingeschläfert werden. „Ich bringe das nicht übers Herz“, erzählt Michel. Denn: Schnappi scheint trotzdem gut klarzukommen. Als er zu Michel kam war er sehr krank – jetzt frisst er wieder fleißig und spielt auch gerne zusammen mit Michel mit einem Katzenspielzeug, dabei zieht jeder an einem Ende. „Er hat richtig Spaß dabei!“ Michel hat eine Sondergenehmigung, damit Schnappi bei ihm bleiben kann.

Igel im Garten? Lieber nicht füttern, aber...

Allein in diesem Jahr musste Michel schon 200 Igeln helfen. Das Hauptproblem für die Tiere ist das Futter. Weil der Sommer so nass war, sind einige Insekten nicht so aktiv. Das bedeutet, dass die Igel nichts zu essen finden. Ein zusätzliches Problem ist, dass die hungrigen Igel, die eigentlich nachtaktiv sind, dann am Tag losziehen, um Futter zu finden. Wenn sie dann liegen bleiben, um sich auszuruhen, werden sie sofort von Schmeißfliegen belagert. Und die fressen zum Teil auch Löcher in die lebenden Tiere, erzählt Michel. Schnappis richtiger Name ist übrigens eigentlich Daredevil – nach dem Vorbild des blinden Marvel-Helden. Da er aber öfter zuschnappt, hat er jetzt den Spitznamen Schnappi bekommen.

Das Bundestagswahl-Orakel von Pinneberg

Wer sich nicht auf Schnappi verlassen will, für den oder die gibt es auch noch Alternativen – zum Beispiel das Orakel von Pinneberg. Die Trefferquote ist in diesem Wahlkreis hoch. Dort war es in den vergangenen 68 Jahren so, dass das Direktmandat immer auch zu der Partei gehörte, die dann am Ende auch den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt hat. Der Wahlkreis in Schleswig-Holstein wird deswegen auch manchmal als das deutsche Wahl-Orakel bezeichnet. Das Direktmandat ging dort in diesem Jahr an Ralf Stegner von der SPD:

Wie seit 1953 immer gilt auch 2021: Wer Direktmandat im Wahlkreis Pinneberg holt, dessen Partei stellt den Kanzler oder Kanzlerin. Pinneberg hat einmal mehr geliefert - zuverlässig wie seit fast 70 Jahren. Pinnebergerinnen+Pinneberger sind schlau: @OlafScholz muß Kanzler werden! https://t.co/gHTCmFN7dX

Wem das alles zu unsicher ist, dem bleibt nur eines: Abwarten und die News im SWR3-Ticker verfolgen.