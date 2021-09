Habeck, Lindner, Baerbock und Wissing machen ein Foto von sich zusammen – und du wirst nicht glauben, was als nächstes passiert!

Selfies – die einen lieben sie, die anderen hassen sie oder vermissen zumindest die Tage, in denen man den Fotoapparat noch sorgsam und ebenerdig platzierte, auf den Selbstauslöser-Knopf drückte und dann in zehn Sekunden unter nervenaufreibendem Gepiepse vor die Linse springen und schnell noch lächeln musste. Heute hält man sich also das Smartphone mit dem ausgestreckten Arm – oder gar Profi-Equipment: einem Selfie-Stick – vors Gesicht. Und man kommt sich so schön nah dabei.

FDP und Grüne vereint im Selfie – die Limetten-Koalition

Jetzt gibt es ein neues geschichtsträchtiges Selfie: Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing haben sich zusammen abgelichtet – mutmaßlich durch Wissings Arm.

Das Besondere daran: Beide Parteien, also FDP und Grüne, haben mehr oder weniger die Macht, gemeinsam zu entscheiden, ob am Ende die Union oder die SPD regieren darf. Dafür haben sich die Parteispitzen von FDP und Grünen am Dienstagabend zu ersten Gesprächen getroffen – und wie als Beweis ihres Teamworks ein Selfie in trauter Viersamkeit aufgenommen.

Auf Instagram haben das dann alle vier Models unters Volk gebracht – zwar mit jeweils etwas unterschiedlichem Filter, aber immer dem gleichen Beitext: „ Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten. “

Okay, vielleicht ist es albern, sich von solch billiger Instagram-Symbolik beeindrucken zu lassen, aber das fühlt sich trotzdem nach einem größeren Moment an, dem man hier beiwohnt. https://t.co/IZhPfNbZnC

Wissing-Baerbock-Lindner-Habeck-Selfie geht viral

Es ist eines dieser Bilder, die sich offenbar geradezu dafür anbieten, kommentiert und bearbeitet zu werden. Und das funktioniert im Netz erfahrungsgemäß sehr schnell.

„Ihr Lieben, Papa und Mama sind gut auf Sizilien angekommen. Am Hotelsempfang haben wir direkt ein wahnsinnig nettes Paar aus Berlin kennengelernt- zwei Männer!! Ist ja heutzutage zum Glück normal. 🌈Gleich gehen wir gemeinsam zum Krimidinner. Deswegen so schick 😉“ https://t.co/g7QmEo1dso

Moment mal, waren das nicht Silbermond?

Remember Silbermond? This is them now. Feel old yet? https://t.co/mEIERMQ1Lo

Einer muss es halt machen.

„Wissing, Du bist der unbedeutendste von uns vier, aber Du hast den stärksten Arm, um das Smartphone fürs Selfie zu halten. Schau, dass Annalena gut rüberkommt. Foto stellst Du dann in unsere WhatsApp-Gruppe.“ https://t.co/IHDj3Oh1CW

Alle reden sie nur von den Filtern...

Sonderierungsgespräche sind, wenn Wahlberatungsboomer Filter von Instagram analysieren

Aber ein Vergleich sollte ja wohl noch erlaubt sein.

Wer wird denn jetzt Kanzler?

Ganz klar: in diesem Selfie fehlen nur noch Armin oder Olaf, damit es RICHTIG cool wird! https://t.co/GKXeRNeLJm

Die Union ist sich uneins.

CDU bereitet ihr Selfie vor. https://t.co/cun3lFqWeU

Grüne und FDP haben zwar Gemeinsamkeiten, aber auch genug Reibungspunkte, so dass sich die Verhandlungen etwas ziehen könnten.

2023 FDP und Grüne haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Nun gehen die Koalitionsverhandlungen los. Ampel oder Jamaika, 2024 werden wir es wissen. https://t.co/YTWeC2NyN9

Am Ende des Tages verstehen sich aber doch alle – Ton an!

@beimwort Ist doch locker. https://t.co/YLqEXFFqzr

Potenzial zum historischen Selfie

In der Geschichte sind einige Selfies auch über das Internet hinaus bekannt geworden: zum Beispiel wenn sich Geflüchtete ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sichern oder Oscar-Showhost Ellen DeGeneres die Crème de la Crème von US-Filmstars um sich scharrt. Das Wissing-Baerbock-Lindner-Habeck-Selfie hat auf jeden Fall Potenzial sich einzureihen.