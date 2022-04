Kinder scheinen in diesem Bundestagswahlkampf eine besondere Rolle zu spielen – als Journalisten. Armin Laschet und Olaf Scholz durften diese Erfahrung bei „Late Night Berlin“ schon machen, Annalena Baerbock ist bald dran und stellt sich hinter Laschet.

Die ProSieben-Show Late Night Berlin von Klaas Heufer-Umlauf hat am Dienstag für einigen Wirbel gesorgt. Im Fokus: die Interviews der Kinderreporter Pauline und Romeo mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD). In denen zeigten sich die beiden 11-Jährigen ziemlich unnachgiebig und hakten öfter nach.

Und sie bekamen Antworten, die die Zuschauer teilweise erstaunt aufhorchen ließen. So antwortete Armin Laschet auf die Frage, ob er aufhören wolle, Zigarillos zu rauchen: „Ich rauche die nicht auf Lunge.“ Auf die Frage von Kinderreporter Romeo, ob der umstrittene Thüringer CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen ein Nazi sein, antwortete Laschet mit der Gegenfrage, ob Romeo Maaßen kenne.

Auch Olaf Scholz entkam den Fragen der Kinder nicht. Ob er den Wirecard-Skandal hätte verhindern können, wollten die Kinder wissen. „Nein, das haben die zuständigen Behörden nicht verhindern können“ , sagte Scholz.

Das Netz feiert die Kinderreporter – Laschet nicht

Im Netz werden die Kinderreporter von vielen als Helden gefeiert. Die Polit-Profis bekommen dagegen ordentlich Häme ab – vor allem Armin Laschet.

Man kann dieses „Kinder fragen …“-Format aus #LateNightBerlin natürlich total doof und gemein finden. Aber man hätte sich, als Profi mit Profi-Team, auch vorher informieren können, wie es funktioniert, WEIL ES DAS SEIT MONATEN GIBT. Mann, ey. https://t.co/nQXPWSHZ8u

Zwei #Kinderreporter haben #Laschet mit kritischen Fragen in die Mangel genommen. Statt souverän und sympathisch wirkt er in dem Gespräch arrogant und genervt. Und tappte damit voll in die Kinderfernsehfalle. Ein Kommentar von @ImreGrimm. https://t.co/8dEkWme8aF

Im Kampf Kinder vs. CDU/CSU steht es seit gestern Abend bei #LateNightBerlin 1 : 15.315.576 So reagiert die CDU/CSU heute auf das erste Gegentor von "Team Kinder": https://t.co/5ytbw59Met

Kritik: Kinder werden für den Wahlkampf instrumentalisiert

Von anderer Seite kommt dagegen Kritik an der Sendung und an den Interviews. Unter anderem wird die Frage gestellt, ob Kinder für den Wahlkampf in dieser Art instrumentalisiert werden dürften. Und es wird die Frage gestellt, ob die Kinder in der Sendung nur vorgeschoben wurden, um die Botschaften der Erwachsenen zu transportieren.

In einer #LateLateShow stellen #Kinder @ArminLaschet und @OlafScholz Fragen, die ihnen #Erwachsene eingeflüstert haben. Die Macher sollten sich schämen für diese Instrumentalisierung, schreibt @moritz_gathmann. https://t.co/38KLUG6nFf

Ich habe für @Dein_SPIEGEL viele Kinderinterviews begleitet. Als ich die #LateNightBerlin-Interviews sah, habe ich gestutzt: Wer fragt da jetzt – der Kinderreporter oder die Redaktion durch den Kinderreporter? https://t.co/WT1gJIq0DT

"Doch die Gefahr besteht, Jugend als ultimatives Totschlagargument zu inszenieren, wie es auch die Klimaschutz-Bewegung ,Fridays For Future' mit ihrem Narrativ jugendlicher Deutungshoheit zunehmend unternimmt." @GoldLuise via @welt https://t.co/XdXXybDdLj

Baerbock relativiert Netz-Kritik an Laschet

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) wurde auch schon von den beiden Kinderreportern befragt – die Sendung mit ihr aber noch nicht ausgestrahlt. Im SWR3-Interview gibt sie zu bedenken, dass es immer eine besondere Situation sei, mit Kindern zu reden – auch gerade wenn Kinder die Fragen aus der Regie bekämen. Generell sollten aber die „Haltungsnoten“, also wie sich Politiker oder Politikerinnen in einem Interview darstellen, nicht von den eigentlichen Themen ablenken, so Baerbock.

SWR3 hat den Kanzlerkandidaten-Check bereits gemacht und mit den Spitzenkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock gesprochen. Die Interviews könnt ihr euch hier anschauen: