Wahltraut ist weiblichste aller Wahlvergleichsportale. Hier geht’s in 60 Thesen darum, was die großen Bundestags-Parteien zu LBGTQ+ antworten – wie sie gegen Rassismus vorgehen und die Jobs gerechter zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern aufteilen wollen. Wahltraut mit h in der Mitte und t am Ende stammt von einem unabhängigen Gremium, zu dem UN-Frauenorganisationen genauso gehören wie Ärztevereinigungen.