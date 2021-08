CDU/CSU

„Sie ist schon besser geworden“, sagt die Union. Sie habe für höhere Löhne gesorgt. Aber CDU und CSU wissen auch: Das reicht noch nicht. Daher wollen sie Pflegende von zu vielen bürokratischen Aufgaben entlasten. Die Digitalisierung soll helfen. Außerdem möchte die Union mehr Wettbewerb in der Pflegebranche schaffen – in der Hoffnung, dass sich die Angebote in der Pflege verbessern. Hiervon hätten vor allem die Gepflegten etwas. Die Pflegenden sollen profitieren, indem eine Bundespflegekammer eingerichtet wird. Das stärkt nach dem Programm der Union die ganze Pflegebranche, weil sie dann wie Ärzte an der Selbstverwaltung im Gesundheitsbereich beteiligt werde.

SPD

Die SPD will zum einen die Pflegerinnen und Pfleger besser bezahlen und auf der anderen Seite soziale Arbeit aufwerten. Konkret heißt das: Allgemein verbindliche Branchentarifverträge sollen Lohndumping verhindern. Mit einer sogenannten Pflegemindestlohnkommission soll eine weitere Erhöhung der Mindestlöhne erreicht werden. Die SPD will in der Pflege die Arbeits- und Stressbelastung senken. Die Arbeit soll besser verteilt und der Beruf attraktiver für junge Menschen gemacht werden. Sie will deshalb den Vorschlag eines neuen, bundesweiten und einheitlichen Personalbemessungsrahmens voranbringen. Pflegekräfte sollen sich beruflich weiterentwickeln können.

AfD

Die AfD fordert mehrere Maßnahmen: Eine leistungsgerechte, angemessene Bezahlung über einen Flächentarifvertrag mit steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen; eine Personaluntergrenze für Pflegeeinrichtungen. Außerdem sollen die Einrichtungen regelmäßig überprüft werden, ob die Abrechnungen richtig sind und ob die Qualität stimmt. Außerdem sollen Pflegehilfskräfte besser qualifiziert werden, damit sie aufsteigen und mehr verdienen können.

FDP

Hilfsroboter, eine automatisierte Ausgabe von Medikamenten oder die elektronische Patientenakte – die FDP setzt in ihrem Wahlprogramm vorrangig auf die Möglichkeiten der Digitalisierung, um es den Pflegenden im Alltag leichter zu machen. Außerdem soll die Ausbildung in der Pflege reformiert werden, mit mehr digitalen Inhalten und flexibleren Auswahlmöglichkeiten für den eigenen Karriereweg. Was die Finanzierung in der Pflege angeht, will die FDP zwar an der sozialen Pflegeversicherung festhalten, sie aber durch private und betriebliche Vorsorge ergänzen - da geht es der Partei also um mehr Eigenverantwortung.

Linke

Die Linke ruft einen „Systemwechsel“ in Gesundheit und Pflege aus. Private Krankenhäuser sollen weg – dafür will die Linke, dass alle Kliniken wieder von Städten, Gemeinden oder den Ländern betrieben werden. Die Hoffnung ist, dass Krankenhäuser dann keinen Gewinn mehr an ihre Besitzer abliefern müssen und das Personal besser bezahlt wird. Ähnlich gilt das auch für die Altenpflege. Die Linke fordert außerdem, dass Pflegekräften mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt gezahlt wird.

Grüne

Die Grünen wollen Gesundheit und Pflege „einen neuen Wert geben“. Das bedeutet auch, den Pflegeberuf attraktiver zu machen – inklusive mehr Anerkennung, Wertschätzung und besseren Arbeitsbedingungen für Pflegende. Konkret will die Partei zum Beispiel die 35-Stunden-Woche in der Pflege einführen. Um einer Bezahlung unter Tarif einen Riegel vorzuschieben, wollen die Grünen die soziale Pflegeversicherung dazu verpflichten, nur noch mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die nach Tarif bezahlen. Außerdem plant die Partei eine verbindliche Personalbemessung für Gesundheitseinrichtungen, auch in der Langzeitpflege. Pflegende sollen auch mehr Mitsprache und Einflussmöglichkeiten bekommen, unter anderem durch eine Bundespflegekammer.