Eure Jokes sind Highlights bei Freunden und Kollegen? Ihr habt keine Angst, auf einer Bühne zu performen? Das Lachen anderer ist euer größter Applaus? Dann schlagt mit SWR3 doch einfach einen neuen Berufsweg ein: Denn bei uns könnt ihr den „SWR3 Comedy Förderpreis“ gewinnen – und somit ein dickes Starterpaket für eure neue Karriere als Spaßmacher!

So macht ihr mit!

SWR3 / Björn Pados

Wir wollen neue Spaß-Ideen! Habt ihr was wirklich Gutes drauf, zum Beispiel aus den Bereichen Stand-up, Parodie, Slapstick, Satire, Musik-Comedy? Dann bewerbt euch mit einem maximal fünfminütigen (eigenen) Video bis 24. Februar 2019 hier auf SWR3.de über unten stehendes Formular oder über unsere SWR3-App mit #swr3comedy. Und wenn ihr nur in Verbindung mit euren besten Kumpels witzig seid? Dann tretet als Gruppe auf! Wichtig: Wir suchen frisches Comedy-Blut – seid ihr schon halbe Profis, ist der Förderpreis leider nichts für euch.

Video einschicken und gewinnen!

„Kommt ein Mann zum Arzt und…“. Nein, nein, Freunde, damit seid ihr so gut wie direkt raus. Denn unsere SWR3 Comedyredaktion wählt vorab die lustigsten Videos aus – und danach stimmt SWR3Land ab, wer von euch am meisten überzeugt. Seid ihr dabei? Dann tretet ihr beim SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim auf der Live-Bühne auf! Eine Jury unter Vorsitz von SWR3-Comedystar Andreas Müller ermittelt hier den Gewinner des SWR3 Comedy Förderpreises. Und der kann sich dann auf so einiges freuen…

Werdet der neue Stern am Comedy-Himmel!

SWR3 / Björn Pados

Wenn wir uns vom Lachflash erholt haben, helfen wir euch dabei, eure neue Comedy-Karriere auf den Weg zu bringen. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält neben einem Auftritt beim Comedy Festival in Bad Dürkheim:

Ein Comedy-Coaching der SWR3 Comedy Redaktion unter Leitung von Andreas Müller

Ein professionelles Foto-Shooting

Ein Porträt im SWR3 Club Magazin

Und: Das Nachwuchstalent wird SWR3 Clubcomedian der Woche und bekommt zahlreiche weitere Möglichkeiten sein Comedy-Repertoire zu zeigen: live bei Events, im Radio und auf SWR3.de

Mitmachen lohnt sich auf alle Fälle! Lest euch hier noch schnell unsere Teilnahmebedingungen durch und dann kann es auch schon losgehen mit dem Video einschicken. Einfach ins Formular unten alle nötigen Daten eintragen, Video hochladen (oder YouTube-Link zu eurem Video einfügen) und ab dafür!

Teilnahmebedingungen Die Teilnehmer bewerben sich mit einem EIGENEN Video. Das Bewerbungsvideo sollte einen Ausschnitt aus den Bereichen Stand-up, Parodie, Slapstick, Kabarett, Satire, Musik-Comedy etc. zeigen, der nicht länger als fünf Minuten ist.

Es können sich auch mehrere Personen bewerben, die ein gemeinsames Video einreichen

Die Teilnehmer erklären sich mit dem oben beschrieben Auswahlverfahren einverstanden

Die Teilnehmer räumen dem SWR die entsprechenden Rechte zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung ihres Auftritts/Videos in allen üblichen Medien ein.

Bewerbungsschluss ist der 03. März 2019

Hier könnt ihr euch bewerben