Fun-Fun-Fun-Freitag beim SWR3 Comedy Festival

Freitag, der 13. fällt in Bad Dürkheim dieses Jahr aus. Pech hatte auf dem SWR3 Comedy Festival keinen Platz! Und sogar die Sonne hat sich an die Absprache gehalten und bestes Festival-Wetter geliefert. Hier gibt's die Highlights aller Auftritte!

Alle Highlights der Auftritte von Freitag



Hier das ganze SWR3 Comedy Festival LIVE miterleben!

Als Mann der 1000 Stimmen muss man sich immer wieder neu erfinden. Was sich Andreas Müller in den letzten Monaten alles hat einfallen lassen, zeigt er beim SWR3 Comedy Festival 2022: Einmal quer durch die Politik von Winfried Kretschmann bis Olaf Scholz, keiner vor ihm sicher. Letzterer hat sogar einen eigenen „Scholzomat“ bekommen!

Gag des Tages 19.11.2021 Der Scholzomat im Gespräch Dauer 1:36 min

Wie wär's, wenn Lauterbach neben den ganzen Coronatests auch Experte für Weintests wird? Interesse hätte er vermutlich! „ Ich bin langweilig. Also ich bin Vegetarier, Fischvegetarier und rauche nicht. Aber Alkohol sehr gerne. Sehr gerne Wein. “ Boris Becker darf auf der Bühne natürlich auch nicht fehlen. Wen Andreas sich noch so draufgeschafft hat, erzählt er Kristian Thees im Star-Talk vor seinem Auftritt.

Mehr von Andreas Müller gibt's hier

Highlightbilder von Andreas Müllers Auftritt beim SWR3 Comedy Festival 2022

Das Publikum hat Andreas Müller für sein abwechslungsreiches Video gefeiert. Er singt Songs und begleitet sich dabei selbst mit der Gitarre oder am Klavier. Er imitiert dutzende Stimmen, kommentiert aktuelle Nachrichten und ganz nebenbei wechselt er in die Tuten Gag-Sprache, als wäre es das normalste der Welt. Hier gibt's alle Highlightbilder von seinem Auftritt beim SWR3 Comedy Festival 2022!

New York–Rio–Gütersloh: Basta kennt jedes Backstage-Klo! Davon erzählt die Band basta auf der Bühne. Und das ganze auch noch acapella. Die fünf Freunde mussten beim Comedy Festival allerdings mit einer Person weniger auskommen. Trotzdem haben sie das Loch kurzfristig gestopft und die weggefallene Stimme wieder aufgefangen. Ganz nach dem Motto: Vier gewinnt!

Songs quer durch die Musik-Stile

Laut ihren Songs stehen sie auf Schlager, thematisieren Body-(doch nicht so)-Positivity und wissen die Gesellschaft anderer zu schätzen. So viele Aktivitäten sind alleine ja gar nicht möglich – Sport zum Beispiel. Das ganze Thema wird in einen Tango verpackt. Oder in einen Foxtrott. Oder wie wär's doch lieber mit einem Raggaeton (aus dem Altersheim)?

Tanzabend mit DJ Ingo:

Dann tönt es laut: ‚Party, Party!‘

durch die ganze Geriatrie.

Ja, dann zuckt es in jedem Raucherbein,

dann ist Reggaeton im Altersheim!



Shake your booty in the beigefarbene Hose!

Heute hat hier keiner Osteoporose,

und kein Rheuma und kein Diabetes.

Weil das heute Nacht so 'ne krass fette Fete ist!

Außerdem suchen sie nach Zweideutigkeiten in der deutschen Sprache. Ein Beispiel: „Ich will die mittlere Reife!“ Wenn das Kevin, 15 Jahre, in der Realschule sagt, hat der Satz eine völlig andere Bedeutung, als wenn das Horst, 59 Jahre, auf der Reeperbahn sagt! Außerdem geht es um Roboterkätzchen, laue Klatscher und um gute Mienen, die zum bösen Spiel gemacht werden.

Erschrocken? Nein, nicht wirklich EURE Mütter. Aber Eure Mütter eben. Die drei Jungs machen eine Mischung aus Rap, Beatboxing, Singer-Songwriting und klassischer Comedy. „ Wir sind nicht zum Spaß hier “, singen sie direkt in ihrem ersten Song. Das konnten sie nicht so ganz einhalten. Ihr Programm heißt Bitte nicht am Lumpi saugen. Darin sprechen sie die echten Probleme des Alltags an: Als Tierfreunde schaffen sie es nicht, Hummer lebendig in den Kochtopf zu werfen, aber man kann auch nicht auf alles Rücksicht nehmen:

Hier steht schon ein Topf mit Wasser,

kochen tut der sowieso.

Also los jetzt, ich hab Kohldampf.

Steck ihn rein, du weißt schon, wo.

Am Ende wird's immer nass!

Das absolute Highlight des Auftritts haben sich die Mütter bis zum Schluss aufgehoben. Ein paar Hinweise: Halbnackte Männer, Wasser und viel Shampoo. Und es ist so spannend wie es klingt!

Vielleicht haben Eure Mütter eine neue olympische Disziplin erfunden, denn der Abschluss ihres Auftritts ist traditionell das „Synchron-Haarewaschen“. Drei große Eimer Wasser stehen auf der Bühne, daneben drei Flaschen Shampoo und die Schaumparty kann beginnen! Alle Bilder gibt's in der Bildergalerie und auch im Interview mit Kristian Thees haben sie einiges verraten.

New Comedy: Quichotte, Negah Amiri, Amir Shahbazz

Alle schon gesehen? Ganz bestimmt nicht! Diese Newcomer mischen den Comedy-Markt aktuell richtig auf. Neue Comedians braucht das Land! Wir haben sie auf der New Comedy Bühne.

Quichotte: Zwischen Baby und Bäcker

Das Tolle an Kindern ist, dass sie noch so wunderbar einfach zu konditionieren sind. Quichotte hat sein Kind beispielsweise darauf trainiert, immer zu applaudieren, wenn Quichotte mit der Hausarbeit fertig ist. Wem wird schon nach dem Staubsaugen applaudiert?

Daneben inspirieren ihn die Geschichten vom Bäcker seines Vertrauens. So fragt etwa ein Kunde, ob der Bäcker von der Schießerei vor Kurzem in einer anderen Bäckerei gehört hat, und jetzt Angst habe, dass das auch bei ihm passiert? „Nein“, antwortet der Bäcker: „ Wenn bei mir einer mit 'ner Knarre vorbeikommt, ziehe ich eins mit 'nem Baguette über! “

Negah Amiri: So schwer Integration kann Integration sein

Flüchten kann man aus unterschiedlichsten Gründen. Die Mutter von Negah Amiri hat eine neue Kategorie ausgerufen: Fashion Flüchtlinge! Das hat sie gebracht, als sie gefragt wurde, warum sie damals geflüchtet ist: „ Wissen sie, wir fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wir sind Fashion Flüchtlinge! “. Schon im Flugzeug das Kopftuch abziehen, direkt das Croptop rausholen und los geht's! Okay, bei der Landung hatte es -8°C, aber wen kümmert das! Endlich ohne Pflicht-Kopftuch durch den Schnee laufen!

Integration hat aber auch wirklich große Hürden. Die Festplatte muss einmal komplett resettet werden. Das Problem haben aber nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch viele Deutsche selbst:

In Deutschland fährst du 400 Kilometer mit dem Auto und es ändert sich fünf Mal das Wort für „Brötchen“!

Amir Shahbazz: Kinderlieder sind gruselig.

Mit Kindern ändert sich alles. Nicht nur der Tagesablauf! Die Augenringe werden tiefer, die Geldbeutel leerer. plötzlich freut man sich am Black Friday, wenn es 50% auf Windeln gibt? Wie konnte das nur passieren.

Das nächste Problem: Was wird da eigentlich in Kinderliedern vermittelt? Wollen wir die wirklich unseren Kindern vorsingen? Amir Shahbazz hat sich die Lieder genauer angeschaut und kommt auf kein gutes Ergebnis.

Angefangen bei „Hoppe hoppe Reiter“. Natürlich schreit er, wenn er fällt! Wahrscheinlich hat er direkt 'nen offenen Bruch! „ Fällt er in den Graben “: Klar, er fällt nicht auf die Schnauze, sondern direkt in den Graben! Ganz schön brutal. Und dann wird er auch noch vom Raben gefressen.