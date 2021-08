Sonne, Regen und ganz viel Spaß bis in die Nacht: Das SWR3 Comedy Festival 2021 hatte alles, was zum richtigen Festivalgefühl dazugehört. Wir haben die schönsten Eindrücke und besten Highlights zusammengestellt.

Das SWR3 Comedy Festival 2021 in Bad Dürkheim

Zwei Tage voller Lachen, Witz, Gags und guter Laune – das ist das SWR3 Comedy Festival unter freiem Himmel. Pünktlich zum Start am Samstag, den 28. August, kam sogar die Sonne raus und hat die perfekte Grundlage für einen super Start ins Comedy-Wochenende geliefert. Alle Highlights des ersten Tags gibt's hier:

Wer nicht vor Ort dabei ist, konnte sich mit dem Freundeskreis und der Familie in Watchpartys treffen oder alle Auftritte in unserem Livestream verfolgen:

So bist du beim SWR3 Comedy Festival vom Sofa aus mit deinen Freunden dabei

Sebastian Lehmann: Der perfekte Schwiegersohn

Er sieht aus wie der Traum aller Schwiegermütter und -väter. Ob die ihn manchmal auch so verzweifeln lassen würden, wie seine eigenen Eltern ihn bei den täglichen Telefonaten? Von diesen Gesprächen und dem (manchmal nicht so ganz) normalen Wahnsinn erzählt er auf der Bühne. Und ganz ehrlich: Wer kennt das nicht auch?

Friedemann Weise: Der „King of Understatement“

Mit „Comedian“ ist es bei Friedemann Weise langenicht getan. Liedermacher, Satiriker und auch Autor ist er, vor allem aber der King of Understatement; trotz vieler Auszeichnungen und Preise. Er selbst bezeichnet seinen Stil als „Satirepop“.

2021 stand er mit Pianistin Sarah Elena Esser auf der SWR3 Comedy Festival Bühne und hat das Publikum mit Klavier, Gitarre und Witz begeistert:

Rüdiger Hoffmann: Der Entdecker der Langsamkeit

„Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten...“ , aber Rüdiger Hoffmann gehört zu den entspanntesten Comedians auf der Bühne. Auch bei seiner inzwischen 13. Bühnenshow lässt er sich die Ruhe nicht nehmen und schaut mit einem zurückgelehnten Blick auf neue Trends in der aktuellen, schnelllebigen Zeit.

Wie lässig Rüdiger Hoffmann auf der Bühne das Publikum vom Hocker reißen kann, hat er auch 2021 beim SWR3 Comedy Festival wieder gezeigt. Bei einem wunderbaren Sonnenuntergang auf der Open Air Bühne hat er alle abgeholt – mit Gags von Kohlsuppendiäten bis Songs zu Übergangsjacken:

Mundstuhl: Die bunten Vögel

Mundstuhl gehört mit ihrem Podcast inzwischen schon zum Inventar von SWR3. Die Bühne ist quasi ihr zweites Zuhause, egal in welcher Rolle. Da kann auch ein kleines Technikproblem die beiden nicht aus dem Konzept bringen!

Das SWR3 Comedy Festival Teil 2: Sonntag mit Anne Vogd, Abdelkarim und weiteren Comedians!

Ja, es hat geregnet. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu! Anne Vogd hat kurzerhand eine Durchsage gemacht: „ An die Eltern, der kleine Herbst möchte aus dem Sommer abgeholt werden! " Die Stimmung hat nicht unter dem kleinen Wolkenbruch gelitten und nass waren die Gesichter vom vielen Tränen lachen ohnehin schon. Hier gibt's die Eindrücke vom zweiten Tag des SWR3-Comedy Festivals:

Nikita Miller: Der russische Tausendsassa

„ NIKITA! “ Egal ob in Der Russe und der Lars im SWR3 Radioprogramm oder auf der Bühne: Bei Nikita Miller fallen fast alle vor Lachen vom Stuhl. Besonders, wie sein Vater ihm die Welt erklärt, ist ein Dauerbrenner. Der würde sich ja so über eine Schwiegertochter freuen, aber das mit dem Topf und dem passenden Deckel scheint ja nicht immer so einfach...

Anne Vogd: Von der Neustarterin zum Bühnenprofi

Alles auf Anfang und nochmal ganz neu starten – das hat sich Anne Vogd 2016 gesagt und ihr Karriere als Kabarettistin und Kolumnistin gestartet. Im gleichen Jahr gewann sie direkt den SWR3 Comedy Förderpreis und seitdem ist sie von der Bühne und mit ihrer Serie Volle Kanne Anne vom SWR3 Radioprogramm nicht mehr wegzudenken. Fünf Jahre später war sie wieder beim SWR3 Comedy Festival dabei und begeistert das Publikum. Da konnte auch der leichte Regen die Stimmung nicht trüben:

Abdelkarim: Der Marokkaner deines Vertrauens

So bezeichnet er sich zumindest selbst. Wenn jemand über sich selbst lachen kann, dann er! Mit viel Selbstironie erzählt Abdelkarim von Situationen, die er im Alltag erlebt. Über das Leben in der Bielefelder Bronx bis zu gesellschaftspolitischen Themen, spinnt Abdelkarim irritierende und feinsinnige Geschichten mit viel Humor.

In seinem Programm spricht er auch schwere Themen an; die gehören aber zu seinem Alltag dazu. Von Racial Profiling in der Bahn bis hin zu Komplimenten, die beim kurzem Nachdenken doch gar nicht so nett sind, wie sie klingen. Auch das kann Comedy: Mit Humor zum Nachdenken bewegen.

Markus Krebs: Hömma, willste noch 'n Bier?

Comedy direkt aus der Duisburger Kneipe: Auf dem Barhocker gegenüber vom Zapfhahn, cool mit Sonnenbrille und Ruhrpott-Wollmütze nimmt er kein Blatt vor den Mund. Und zu erzählen hat er viel: Er hatte gefühlt schon jeden Job. Vom Pizzaboten und Vize-Baumarktleiter bis hin zum Busfahrer und Tannenbaumverkäufer war alles dabei. Davon und von vielen anderen Situationen erzählt er, als säße man gemeinsam inner Stammkneipe umme Ecke.

