Wenn die Preise weiter ansteigen, dann ist Anne Vogds Idee in der neuen Comedy-Kolumne wohl nicht mehr so weit weg von der Realität.

1,90 für 'ne Tasse Tee, 2,50 für'n Stück selbstgemachten Kuchen, 3 Euro für'n Bier und 90 Cent für Toilettennutzung. Und alle sind sie am meckern. Also nächstes Jahr lad' ich keinen mehr zu meinem Geburtstag nach Hause ein. Bei acht Prozent Inflation muss man doch gucken wo man bleibt. Die Punks vorm Hauptbahnhof fragen ja auch schon: ‚Haste mal ‚en Euro acht‘ für mich.‘ Bei RTL heißt es mittlerweile Wer wird Milliardär und Start-up-Jobs, bei denen es Mindestlohn plus Gratis Obst gibt, klingen auf einmal attraktiv.

Wie sehr trifft euch die Inflation aktuell? Bei welchen Waren oder Dienstleistungen merkt ihr die teureren Preise? Anne VogdPosted by SWR3 on Thursday, June 9, 2022

Selbst Butter ist seit Jahresbeginn um 44 % teurer geworden. Die ersten Rapper tragen schon statt der üblichen Panzerkette ein Pfund ‚Kerrygold‘ um den Hals. Die Lebensmittelpreise fressen Teilen der Bevölkerung das Portemonnaie leer. Es wird nicht mehr lange dauern und sie verlangen an der Supermarktkasse eine Schufa Auskunft.

150 Euro sind bald 150 Mark.Und wenn das Geld weiterhin so an Wert verliert, werden wir wohl zum Tauschhandel zurückkehren. Dabei wurde die Geldwirtschaft doch gerade deshalb eingeführt, damit man nicht immer eine Schweinehälfte mit sich führen musste, um etwas kaufen zu können.

Liebe Regierung, wie wäre es mit einer Mehrwertsteuersenkung? Aber nicht um lächerliche drei Prozent wie im Jahr 2020. Da wusstest Du doch gar nicht, was Du dir als erstes nicht kaufen solltest.

Mann, Mann, Mann. Fehlt nur noch, dass das Finanzamt mit einer Steuernachzahlung um die Ecke kommt; denen werde ich dann wohl einen Gutschein ausstellen müssen. Oder ich müsste mir das Geld leihen – am besten bei einem Pessimisten – der erwartet es sicher nicht zurück.