Ich weiß schon jetzt, worauf ich in der Fastenzeit verzichten werde: auf Weltraumflüge! Und das, obwohl man in der Schwerelosigkeit eine beidseitig belegte Pizza essen könnte!

Und trotzdem: NEIN. Ich meine, okay: Die NASA-Flüge von damals… die mussten sein. Schließlich suchte man nach intelligentem Leben im Weltall, nachdem man erkannt hatte, dass der Horizont von uns Menschen beschränkt ist.

Wer kennt sie nicht, diese Leute, die noch nicht einmal von der Tapete bis an die Wand denken können… Aber wer sich heute alles in der Nachfolge von Daniel Düsentrieb sieht, lässt mich in die Luft gehen – ganz ohne Rakete: Hobby Astronauten, Weltraum Chauffeure, drei Milliardäre ‚battleten‘ sich jüngst, wer der erste auf Raumpatrouille ist, anstatt einfach zeitgemäß eine Fahrgemeinschaft zu gründen. Apropos ‚battlen‘: bei Mobbing im Weltall spricht man von ‚All-Gemeinheiten‘. Schon gewusst?

Ich meine, dass Elon Musks Macht aufgrund seiner kosmischen Kolonial-Fantasien in Lichtgeschwindigkeit wächst, ist ja auch noch irgendwie nachvollziehbar. Denn wenn wir weiter so beherzt unseren Planeten in die Grütze reiten, freuen wir uns bestimmt irgendwann über die Errichtung von politisch korrekten Neubaugebieten auf dem Mars, die, dank dicht getakteter Öffis, auch Marsmobile genannt, mit guter Anbindung zur Erde werben.

Aber diese anderen Frühbucher-Deals, wie Stippvisiten im Orbit, um für wenige Momente Schwerelosigkeit zu erleben…. hallo? Das geht auf der Wermelskirchener Kirmes im Freefall Tower auch… Oder die Kreuzfahrtvariante mit mehrstündiger Sightseeingtour um die Erde, inklusive Audioguide und Erfrischungsgetränk auf dem Mond: Weltraumtouris im All, Ihr habt doch alle einen Knall! Sich ressourcenfressend hochschießen zu lassen, um dann zu sagen, wie schön und schützenswert die Erde doch ist….So, aber jetzt kommt‘s...

Ausgerechnet die deutsche Regierung, sonst eher bodenständig unterwegs, dringt gerade in neue Sphären vor. Man arbeitet an einem Weltraumgesetz, das festlegt, wer den Müll von den galaktischen Boxenstopps wegräumen muss... Typisch deutsch, oder? Und wenn das steht, ist eine Asteroiden-Steuer im Gespräch, die diese bröckelnden Brocken davon abhalten soll, ausgerechnet bei uns einzuschlagen. Ist es nicht beruhigend, wie deutsch wir auch in Zukunft bleiben?