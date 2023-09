Lustige Bauernregeln kennt ihr aus der SWR3-Morningshow von Wetterbauer Zeusinger. Hier könnt ihr die Top 5 der besten Sprüche anhören.

Viele von euch freuen sich jedes Mal, wenn im Radio der Wetterbauer Zeusinger seine Weisheiten für SWR3Land verkündet.

Top 5 lustige Bauernregeln von Wetterbauer Zeusinger

Grund genug, euch hier unsere besten Bauernregeln aus der SWR3-Morningshow zu präsentieren – natürlich wissenschaftlich geprüft und 100% treffsicher. 😉

1. Bauernregel zum Rasenmähen

Mähst du den Rasen, wenn es regnet,

bist du nicht mit Hirn gesegnet,

wenn der Mäher deinen Fuß erfasst,

macht nix, weil ja zwei du davon hast.

Highlights anhören 7.9.2023 Wetterbauer Zeusinger mit Weisheiten zum Rasenmähen Dauer 0:10 min Wetterbauer Zeusinger mit Weisheiten zum Rasenmähen

2. Bauernregel zur Hitze

Vanilleeis im Schritt,

ist bei Hitze echt der Hit.

Mangoeis im Nasenloch,

kühlt dich auch nach Stunden noch.

Highlights anhören 7.9.2023 Wetterbauer Zeusinger hat eine Bauernregel zu Hitze Dauer 0:08 min Wetterbauer Zeusinger hat eine Bauernregel zu Hitze

3. Bauernregel zum Grillen

Nimmst du vom Spiritus eine ganze Flasche,

bleibt vom Reihenhaus dir nur noch Asche,

nimmst als Anzünder du Kerosin,

fliegt dein Grill bis kurz vor Wien.

Highlights anhören 7.9.2023 Wetterbauer Zeusinger grillt Bauernweisheiten Dauer 0:12 min Wetterbauer Zeusinger grillt Bauernweisheiten

4. Bauernregel zum Eisessen

Tropft was Dunkles in den Ausschnitt rein,

wird es Schokoeis wohl sein,

ist der Fleck dagegen heller,

war es sicher Stracciatella.

Highlights anhören 7.9.2023 Wetterbauer Zeusinger hat Weisheiten zum Eisessen Dauer 0:10 min Wetterbauer Zeusinger hat Weisheiten zum Eisessen

5. Bauernregel zu Gewitter

Stehst du bei Gewitter unter Pappeln,

lässt der Blitz dich ganz schnell zappeln,

stehst du aber unter einer Kiefer,

liegst du bald zwei Meter tiefer.

Highlights anhören 7.9.2023 Wetterbauer Zeusinger mit einer Bauernregel zu Gewitter Dauer 0:10 min Wetterbauer Zeusinger mit einer Bauernregel zu Gewitter

Habt ihr auch noch eine lustige Bauernregel?

Wir wissen, wie kreativ die SWR3-Community ist. Deshalb freuen wir uns schon auf eure Bauernregeln! Schreibt sie uns hier in die Kommentare!

Auch Social sammeln wir die besten Bauernregeln – unter diesem Post könnt ihr mitmachen!

Lassen Bauernregeln wirklich Prognosen fürs Wetter zu?

In der SWR3-Morningshow feiern wir natürlich die Bauernregeln von Zeusinger, weil sie so schön überspitzt und lustig sind. Tatsächlich gibt es aber für nahezu jeden Tag im Jahr eine mehr oder weniger ernst gemeinte Bauernregel, die das Wetter vorhersagen soll. Die Bauernweisheiten kommen vor allem aus der Landwirtschaft, wo es besonders wichtig ist, das Wetter abschätzen zu können, um das Land gut zu bewirtschaften.

Bauernregeln sind regional unterschiedlich

Aber was ist dran an Bauernregeln, ist das wirklich nur Quatsch oder lässt sich daraus tatsächlich heute noch etwas ableiten? SWR3-Wetterexpertin Lea Spindler:

Es gibt viele Bauernregeln aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, die sich weiterverbreitet haben, aber eben nicht auf alle Regionen zutreffen. Das sind Beobachtungen von Landwirten über einen langen Zeitraum. Natürlich ist aber das Wetter und somit auch die Regel zum Beispiel in Norddeutschland eine andere als im Süden.

Die ein oder andere Regel kann auf jeden Fall zutreffen, sagt sie:

Das haben wir in diesem Jahr bei der Siebenschläfer-Regel gemerkt. ‚Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag.‘ Die Tage um den Siebenschläfer waren in diesem Jahr sehr wechselhaft mit Sonne, kräftigen Schauern und Gewittern. Das hat sich in den Wochen darauf dann auch so bestätigt.

Wetter-Prognosen basieren auf Messdaten, nicht auf Erfahrung

ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke formulierte es in einem Interview zu Bauernregeln skeptisch:

Sie liefern gewisse Anhaltspunkte, sind aber kein Garant dafür, dass sich eine Prognose wirklich erfüllt. Die Wettervorhersage ist immer naturwissenschaftlich begründet und basiert nicht auf Erfahrungswerten, sondern auf Messdaten.

Dennoch sei nicht alles Quatsch:

Bauernregeln stammen aus einer Zeit, als man noch keine wissenschaftliche Erklärung für das Wetter hatte. Es gab keine Messgeräte wie das Thermometer. So mussten sich die Menschen auf ihr Gefühl und ihre Erfahrungen und die ihrer Vorfahren verlassen. Bauernregeln sind dennoch mehr als ein Fünkchen Wahrheit.

Bauernweisheiten aus wissenschaftlicher Sicht

Von der Universität Graz gibt es eine Publikation, die sich mit wissenschaftlichen Aspekten von Bauernregeln beschäftigt. Hier wird unterteilt in unterschiedliche Bauernregeln: in Regeln, die tatsächlich überbracht wurden durch die Beobachtung kausaler Zusammenhänge – und sogenannte Scherzregeln. Die sind natürlich unterschiedlich glaubwürdig.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Prognosen über Wetter-, Witterungs- und Ernteentwicklung eine Mischung aus meteorologischen Aberglauben über falsche Kausalitätsprinzipien und sehr guten naturwissenschaftlichen Wetter- und Witterungsbeobachtungen sind.

An Bauernregeln gibt es also durchaus viel zu kritisieren, es kommt aber sehr auf die einzelne Regel an. Es ist jedenfalls auch nicht so, als würden sie nie zutreffen.

Ein Traum in Pink für Fans der SWR3-Morningshow

Weil wir wissen, dass ihr es liebt, hier natürlich noch Michael Wirbitzky, Sascha Zeus und unsere Wetterfrau Lea Spindler in einem Traum in Pink – anlässlich des Kinostarts des neuen Barbie-Films, der zum vorläufigen Bestseller des Jahres wurde (möglicherweise nur aufgrund der großartigen Performance in unserer Frühsendung):

Mehr SWR3-Morningshow mit Wirbitzky und Zeus im Podcast

Ihr könnt nicht genug kriegen vom SWR3-Morningshowteam Wirbitzky und Zeus? Dann abonniert doch unseren Podcast – hier könnt ihr in die Morgensonne reiten, jederzeit und wann immer ihr wollt:

Nicht nur Wetterbauer Zeusinger hat lustige Bauernregeln drauf, sondern bestimmt auch ihr! Schreibt uns eure Weisheiten in die Kommentare, wir freuen uns drauf: